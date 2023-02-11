  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави сравнил Вальдеса и Тер-Штегена: Виктор - пионер среди вратарей в игре ногами
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави сравнил Вальдеса и Тер-Штегена: Виктор - пионер среди вратарей в игре ногами

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Хави признал, что футбол изменился

Хави сравнил Вальдеса и Тер-Штегена: Виктор - пионер среди вратарей в игре ногами

Фото: twitter.com/FCBarcelona

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный полузащитник каталонской "Барселоны" Хави, который ныне является наставником "сине-гранатовых", сравнил вратарские навыки Марк-Андре тер Штегена и Виктора Вальдеса, отвечая на вопрос о лучшем голкипере каталонцев в истории:

"Вальдес и тер Штеген — разные. Виктор — пионер среди вратарей в игре ногами. То, как он руководил и позиционировал команды… Это целая эпоха. У Марка-Андре ещё много лет впереди. Он молод по вратарским меркам. Я останусь при таком мнении: Виктор был первопроходцем среди вратарей по игре ногами, а Марк довёл это качество до совершенства. Это выдающийся вратарь. Он имел большой авторитет в команде", - приводит слова испанца Marca.

Стоит отметить, что испанский голкипер Виктор Вальдес защищал цвета каталонского клуба в период с 2002 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что каталонская "Барселона" подпишет 17-летнего сына Роналдиньо.

По теме
yellow-arrow
Вильярреал - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.02.2023
yellow-arrow
Стало известно, какую оценку получил Циганков за выступление в матче против Кадиса
yellow-arrow
Примера. Кадис - Жирона 2:0. Субмарина доминирует, Цыганкову дали полчаса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Вальдес Хави Эрнандес Барселона Марк-Андре тер Штеген
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде