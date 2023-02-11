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Хави сравнил Вальдеса и Тер-Штегена: Виктор - пионер среди вратарей в игре ногами
Хави признал, что футбол изменился
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Легендарный полузащитник каталонской "Барселоны" Хави, который ныне является наставником "сине-гранатовых", сравнил вратарские навыки Марк-Андре тер Штегена и Виктора Вальдеса, отвечая на вопрос о лучшем голкипере каталонцев в истории:
"Вальдес и тер Штеген — разные. Виктор — пионер среди вратарей в игре ногами. То, как он руководил и позиционировал команды… Это целая эпоха. У Марка-Андре ещё много лет впереди. Он молод по вратарским меркам. Я останусь при таком мнении: Виктор был первопроходцем среди вратарей по игре ногами, а Марк довёл это качество до совершенства. Это выдающийся вратарь. Он имел большой авторитет в команде", - приводит слова испанца Marca.
Стоит отметить, что испанский голкипер Виктор Вальдес защищал цвета каталонского клуба в период с 2002 по 2014 год.
Ранее сообщалось, что каталонская "Барселона" подпишет 17-летнего
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