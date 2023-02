Бензема вышел на второе место по количеству трофеев в истории Реала

В финальном поединке клубного Чемпионата мира мадридский "Реал" победил "Аль-Хилаль" со счетом 5:3.

Таким образом, капитан "сливочных" Карим Бензема завоевал свой 24-й титул в составе королевского клуба. Французский нападающий вышел на второе место по количеству трофеев в истории "Реала".

Больше золотых медалей только экс-защитника мадридцев Марсело – у бразильца 25 титулов.

Players with the most trophies in the history of Real Madrid. ???? pic.twitter.com/OMz50j3wAl