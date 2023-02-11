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Бензема вышел на второе место по количеству трофеев в истории Реала

Испания
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24 кубка у француза!

Бензема вышел на второе место по количеству трофеев в истории Реала

Twitter Real Madrid C.F.

Новина українською

В финальном поединке клубного Чемпионата мира мадридский "Реал" победил "Аль-Хилаль" со счетом 5:3.

Таким образом, капитан "сливочных" Карим Бензема завоевал свой 24-й титул в составе королевского клуба. Французский нападающий вышел на второе место по количеству трофеев в истории "Реала".

Больше золотых медалей только экс-защитника мадридцев Марсело – у бразильца 25 титулов.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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