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Бензема вышел на второе место по количеству трофеев в истории Реала
24 кубка у француза!
Twitter Real Madrid C.F.
В финальном поединке клубного Чемпионата мира мадридский "Реал" победил "Аль-Хилаль" со счетом 5:3.
Таким образом, капитан "сливочных" Карим Бензема завоевал свой 24-й титул в составе королевского клуба. Французский нападающий вышел на второе место по количеству трофеев в истории "Реала".
Больше золотых медалей только экс-защитника мадридцев Марсело – у бразильца 25 титулов.
Players with the most trophies in the history of Real Madrid. ???? pic.twitter.com/OMz50j3wAl— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 11, 2023
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