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Капитан Барселоны пропустит первый матч против Манчестер Юнайтед
Серьезная потеря в опорной зоне "блауграны"
Фото: Barca Universal
Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс пропустит первый матч плей-офф Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" 16-го февраля, сообщает Cadena SER. При этом испанец может восстановиться к ответной встрече.
Ответный поединок состоится 23-го февраля.
Бускетс повредил голеностоп в матче с "Севильей" (3:0) 5-го февраля. Капитан "сине-гранатовых" провел всего 8 минут на поле.
Теперь испанец должен получить время в матче Ла Лиги с "Кадисом" 19-го февраля, чтобы набрать форму к ответному поединку с "дьяволами".
В этом сезоне Бускетс провел за "Барелону" 27 матчей и отдал 1 голевую передачу.
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