Капитан Барселоны пропустит первый матч против Манчестер Юнайтед

Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс пропустит первый матч плей-офф Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" 16-го февраля, сообщает Cadena SER. При этом испанец может восстановиться к ответной встрече.

Ответный поединок состоится 23-го февраля.

Бускетс повредил голеностоп в матче с "Севильей" (3:0) 5-го февраля. Капитан "сине-гранатовых" провел всего 8 минут на поле.

Теперь испанец должен получить время в матче Ла Лиги с "Кадисом" 19-го февраля, чтобы набрать форму к ответному поединку с "дьяволами".

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В этом сезоне Бускетс провел за "Барелону" 27 матчей и отдал 1 голевую передачу.