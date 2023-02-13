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Бартомеу через Барселону платил журналистам за дискредитацию конкурентов

Испания
(1 голосов)

Новая головная боль для бывшего президента "Барсы"

Бартомеу через Барселону платил журналистам за дискредитацию конкурентов

Новина українською

Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу платил деньги журналистам за критику его конкурентов Жоана Лапорты и Виктора Фонта (кандидаты на последних выборах), сообщает Diario Sport. Это подтвердила полиция.

В отчете сказано, что "Басрелона" через посредников выплачивала деньги журналистам за дискредитацию конкурентов Бартомеу и создание ему выгодного имиджа на их фоне.

Полиция утверждает, что все эти действия могут считаться коррупцией, а также преступлениями недобросовестного управления.

Напомним, что в 2021-м году стало известно, что Бартомеу поручал создавать в социальных сетях кампании против своих конкурентов и некоторых футболистов "Барселоны". По этому делу он был арестован в марте.

Напомним, что Жозеп Бартомеу был президентом клуба с 2014-го по 2020-й.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Жозеп Бартомеу Виктор Фонт
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.02.2023 в 19:12
Свежая новость, не прошло и двух лет.))
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