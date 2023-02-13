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Бартомеу через Барселону платил журналистам за дискредитацию конкурентов
Новая головная боль для бывшего президента "Барсы"
Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу платил деньги журналистам за критику его конкурентов Жоана Лапорты и Виктора Фонта (кандидаты на последних выборах), сообщает Diario Sport. Это подтвердила полиция.
В отчете сказано, что "Басрелона" через посредников выплачивала деньги журналистам за дискредитацию конкурентов Бартомеу и создание ему выгодного имиджа на их фоне.
Полиция утверждает, что все эти действия могут считаться коррупцией, а также преступлениями недобросовестного управления.
Напомним, что в 2021-м году стало известно, что Бартомеу поручал создавать в социальных сетях кампании против своих конкурентов и некоторых футболистов "Барселоны". По этому делу он был арестован в марте.
Напомним, что Жозеп Бартомеу был президентом клуба с 2014-го по 2020-й.
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