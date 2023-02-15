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Примера. Реал Мадрид - Эльче 4:0. Не матч, а тренировка

Испания
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(1 голосов)

Без шансов для аутсайдера

Примера. Реал Мадрид - Эльче 4:0. Не матч, а тренировка

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эльче" на всех парах движется в Сегунду, а "Реал" борется за трофеи. Ну какая тут могла быть борьба?

То, что сенсации не будет, стало понятно уже на старте, ведь оборону зелено-полосатые выстроили с километровыми дырами. Асенсио не составило труда оббежать сразу троих оппонентов и отправил мяч в угол ворот - 1:0.

На 31-й минуте "Эльче" привычно для себя привез пенальти - это Роко размахивал руками в своей штрафной. Карим Бензема с точки пробил безупречно, а затем повторил тот же фокус через 15 минут, ведь останавливаться на одном пенальти гости не захотели.

С другой стороны, промежуток между вторым и третьим голами Мадрида был единственным в матче, когда "Эльче" реально угрожал воротам "Реала". Удары Диего Гонсалеса и Кармоны выглядели опасно, но прошли мимо цели. Лунину повезло - он наконец сыграл "на ноль"; правда, и ударов в створ его ворот не было ни единого.

Второй тайм можно было и не проводить - чистая формальность. Главной задачей Мадрида было обойтись без травм - и он это выполнил.

Гол Модрича в девятку после выхода на замену стал вишенкой на торте. "Бернабеу" аплодировал громко, но хорошо понимал - дальше соперники будут во много раз сложнее. Одни только "Ливерпуль" и "Барса" чего стоят!

Что же касается дел табличных, то здесь "Реал" с 48 очками отстает от каталонцев на 8 баллов, но опережает "Реал Сосьедад" на 6. "Эльче", в свою очередь, с 9 баллами после 21 тура и катастрофичной во всех аспектах игрой имеет сугубо теоретические шансы на сохранение прописки.

21-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид"- "Эльче" - 4:0

Голы: Асенсио, 8, Бензема, 31, 45+1 (оба - с пенальти), Модрич, 80

"Реал": Лунин - Карвахаль (Чуамени, 68), Милитао, Начо, Алаба - Вальверде (Одриосола, 68), Камавинга, Себальос (Модрич, 68) - Асенсио (Аррибас, 81), Бензема (Мариано, 78), Родриго

"Эльче": Бадиа - Диего Гонсалес (Лирола, 73), Роко (Верду, 57), Магальян - Кармона, Гути (Шейх, 58), Гумбау, Фидель (Моренте, 58), Клерк - Нтека (Бойе, 66), Понсе

Предупреждения: Мариано, 83 - Роко, 30, Гумбау, 53, Диего Гонсалес, 72

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче
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Комментарии (3)
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sasha1951 (Sausalito)
16.02.2023 в 00:21
Первый шаг к чемпионству Великого Реала
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2023 в 00:49
Поздно шагать начали.
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0
0
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hrdhrd (Украина)
15.02.2023 в 23:59
Ну статистику забитых и пропущенных подправили, и то хорошо. С победой мадридистов!
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0

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