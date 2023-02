Примера. Реал Мадрид - Эльче 4:0. Не матч, а тренировка

"Эльче" на всех парах движется в Сегунду, а "Реал" борется за трофеи. Ну какая тут могла быть борьба?

То, что сенсации не будет, стало понятно уже на старте, ведь оборону зелено-полосатые выстроили с километровыми дырами. Асенсио не составило труда оббежать сразу троих оппонентов и отправил мяч в угол ворот - 1:0.

На 31-й минуте "Эльче" привычно для себя привез пенальти - это Роко размахивал руками в своей штрафной. Карим Бензема с точки пробил безупречно, а затем повторил тот же фокус через 15 минут, ведь останавливаться на одном пенальти гости не захотели.

С другой стороны, промежуток между вторым и третьим голами Мадрида был единственным в матче, когда "Эльче" реально угрожал воротам "Реала". Удары Диего Гонсалеса и Кармоны выглядели опасно, но прошли мимо цели. Лунину повезло - он наконец сыграл "на ноль"; правда, и ударов в створ его ворот не было ни единого.

Второй тайм можно было и не проводить - чистая формальность. Главной задачей Мадрида было обойтись без травм - и он это выполнил.

Гол Модрича в девятку после выхода на замену стал вишенкой на торте. "Бернабеу" аплодировал громко, но хорошо понимал - дальше соперники будут во много раз сложнее. Одни только "Ливерпуль" и "Барса" чего стоят!

3 - @realmadriden have scored four or more goals in three successive games across all competitions for the first time since September 2015 with Rafa Benítez as manager (also three). Unleashed. pic.twitter.com/mnwz2qeHCP