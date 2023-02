Примера. Молодой талант Сельты разрывает, выздоровление Севильи отменяется

"Сельта" - огонь! После назначения Карлуша Карвальяла команда будто родилась заново и выиграла 3 матча из последних 5.

"Вальядолид" сегодня был раздавлен на всех уровнях - от эмоционального до тактического. Гости просто не могли остановить нападение "Кельтов", создававшее голевые моменты в каждой второй атаке.

Помимо трех голов игроки "Сельты" еще трижды попадали в каркас ворот - Сотело в концовке, Аспас на старте и Габри Вейга, когда заходил на хет-трик.

Габри Вейга - запомните это имя! Юный полузащитник "Кельтов" выдал очередной топ-перфоманс, оформив дубль и сделав результативную скидку на Сеферовича. В его возрасте на его позиции в Испании так круто играют только двое из "Барселоны" - и вы их знаете.

10 - Celta de Vigo's Gabri Veiga is the first midfielder born in 2002 or before to have been involved in 10+ goals in the Top 5 European Leagues this season (seven goals and three assists). Youth. pic.twitter.com/i0wRMdiarA