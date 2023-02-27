Примера. Молодой талант Сельты разрывает, выздоровление Севильи отменяется

"Сельта" - огонь! После назначения Карлуша Карвальяла команда будто родилась заново и выиграла 3 матча из последних 5.

"Вальядолид" сегодня был раздавлен на всех уровнях - от эмоционального до тактического. Гости просто не могли остановить нападение "Кельтов", создававшее голевые моменты в каждой второй атаке.

Помимо трех голов игроки "Сельты" еще трижды попадали в каркас ворот - Сотело в концовке, Аспас на старте и Габри Вейга, когда заходил на хет-трик.

Габри Вейга - запомните это имя! Юный полузащитник "Кельтов" выдал очередной топ-перфоманс, оформив дубль и сделав результативную скидку на Сеферовича. В его возрасте на его позиции в Испании так круто играют только двое из "Барселоны" - и вы их знаете.

10 - Celta de Vigo's Gabri Veiga is the first midfielder born in 2002 or before to have been involved in 10+ goals in the Top 5 European Leagues this season (seven goals and three assists). Youth. pic.twitter.com/i0wRMdiarA — OptaJose (@OptaJose) February 26, 2023

По "Вальядолиду" - свой шанс вернуться в матч он упустил перед перерывом, когда сперва Ларин, а затем Эль-Ямик с близкого расстояния не пробили Вильяра. Дальше было уже поздно пить Боржоми.

В таблице победа подняла "Сельту" на 13-е место с 27 очками. "Вальядолид" остался 17-м с 24 баллами и всего одним очком отрыва от зоны вылета.

23-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Вальядолид" - 3:0

Голы: Сеферович, 17, Вейга, 32, 64

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду (Домингес, 74), Нуньес, Галан - Карлес Перес, Вейга (Сотело, 74), Бельтран (Оскар, 60), де ла Торре (Серви, 73) - Сеферович (Странд Ларсен, 55), Аспас

"Вальядолид": Асенхо - Луис Перес, Эль-Ямик, Хави Санчес, Оласа (Эскудеро, 68) - Мончу (Меса, 46), Кике Перес (Онгла, 46) - Плата (Амалла, 46), Плано, Иван Санчес (Серхио Леон, 75) - Ларин

Предупреждения: Оскар, 66 - Мончу, 30, Кике Перес, 38, Хави Санчес, 79

Удаление: Амалла, 84

Выздоровление "Севильи" отменяется - команда опять не выиграла в третьем матче подряд, и ко всему оступилась у себя дома.

Сегодняшний матч на "Писхуане" был немного безумным. До перерыва на поле была лишь "Осасуна", которая забила гол после углового, затем удвоила счет (ВАР отменил), создала 3-4 момента для Монкайолы и Кике, но Буну держал "Севилью" в игре.

Во втором тайме это резко поменялось. Сампаоли зарядил "Нервион", и тот заиграл в открытый футбол с командой, которая недавно била "Севилью" в Кубке и поэтому ничуть не испугалась. Эффектный, но неэффективный ход.

8 - Osasuna defender David García has scored more goals with 100% headers than any other player in LaLiga since at least the 2003/04 season (8/8). Tower. pic.twitter.com/oFiOsFLvPK — OptaJose (@OptaJose) February 26, 2023

Гудель сравнял счет пушечным дальним ударом, но грубый ляп Буну опять вывел вперед гостей. Не беда! Эн-Несири в несвойственном себе сольном проходе от центра поля восстановил статус-кво.

Моментов было много, "Севилья" атаковала даже больше, но все равно проиграла. Видно, Сампаоли пока удалось настроить только атаку, с защитой все намного хуже. Абде забил третий на контратаке, когда в радиусе нескольких метров не было ни одного соперника.

В таблице победа подняла "Осасуну" на 7-е место с 33 очками, а еще подняла самооценку перед полуфиналом Кубка с "Атлетиком". Памплона даст бой баскам, вот увидите! Ну, а касательно "Севильи", то она с 25 очками осталась 14-й. От зоны вылета "Нервион" отделяют лишь 2 очка.

23-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Осасуна" - 2:3

Голы: Гудель, 63, Эн-Несири, 78 - Давид Гарсия, 18, Фернандо, 68 (автогол), Абде, 85

"Севилья": Буну - Ньянзу, Фернандо (Монтьель, 84), Гудель - Навас (Теллес, 84), Ракитич (Сусо, 46), Гуйе, Хиль (Окампос, 57) - Оливер, Эн-Несири, Ламела (Акунья, 46)

"Осасуна": Айтор Фернандес - Диего Морено, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Брашанац, Ибаньес (Торро, 88), Орос (Мой Гомес, 71) - Монкайола (Ману Санчес, 71), Кике (Авила, 81), Барха (Абде, 81)

Предупреждения: Гуйе, 43, Акунья, 80, Окампос, 88, Эн-Несири, 90+3 - Орос, 12, Барха, 65

Удаление: Фернандо, 90+3