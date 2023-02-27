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Левандовский получил травму - он не сыграет с Реалом в Кубке Испании

Испания
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(1 голосов)

Ожидается, что его восстановление займет две недели

Левандовский получил травму - он не сыграет с Реалом в Кубке Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский получил травму в матче 23-го тура чемпионата Испании с "Альмерией" (0:1).

Как сообщает пресс-служба каталонцев, у 34-летнего поляка выявлено перенапряжение двуглавой мышцы левого бедра. По информации Relevo, Роберт пропустит около двух недель.

Это означает, что Левандовский не сможет сыграть против мадридского "Реала" в матче полуфинале Кубка Испании, который состоится в четверг, 2 марта. Он, вероятно, будет готов к игре с королевским клубом в рамках Ла Лиги - встреча пройдет 19 марта.

В текущем сезоне Роберт провел 31 матч за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил 25 голов и выполнил 6 результативных передач.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
fcbarcelona.es

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Комментарии (8)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.02.2023 в 15:55
Вообще Фати, Дембеле, и престарелые форварды в Барсе никогда не травмируются и вдруг такая неожиданность.))
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
27.02.2023 в 15:41
Пздц блъ.. Придётся ставить двухъярусный автобус в Мадриде, забивать некому. Торрес и Рафинья? Ой, не смешите мои тапочки.
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+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.02.2023 в 16:01
Для нужного количества игроков на поле, еще Фати со стульчиком можно поставить около ворот Мадрида.)))
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+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
27.02.2023 в 16:19
Хоть старика Хоттабыча приглашай на матч, не иначе, ну.
0
-1
aleks68
27.02.2023 в 15:29
барселона -это Ж О П А
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0
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
27.02.2023 в 14:48
Ну не одному же Бензема травмироваться постоянно. Теперь и Барселона попробует справляться без основного нападающего
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+3
-3
avatar
Campeón
27.02.2023 в 14:46
З одного боку жаль Роберта, але потрібно було обирати іншу команду, а не цю вигрібну яму
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+4
-3
Algrab (Костопiль)
27.02.2023 в 17:07
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0
0

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