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Левандовский получил травму - он не сыграет с Реалом в Кубке Испании
Ожидается, что его восстановление займет две недели
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский получил травму в матче 23-го тура чемпионата Испании с "Альмерией" (0:1).
Как сообщает пресс-служба каталонцев, у 34-летнего поляка выявлено перенапряжение двуглавой мышцы левого бедра. По информации Relevo, Роберт пропустит около двух недель.
Это означает, что Левандовский не сможет сыграть против мадридского "Реала" в матче полуфинале Кубка Испании, который состоится в четверг, 2 марта. Он, вероятно, будет готов к игре с королевским клубом в рамках Ла Лиги - встреча пройдет 19 марта.
В текущем сезоне Роберт провел 31 матч за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил 25 голов и выполнил 6 результативных передач.
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