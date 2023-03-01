Ключевой игрок Реала вернулся в общую группу перед Эль-Класико

Бразильский вингер "Реала" Родриго Гоэс успешно восстановился после травмы и может принять участие в матче с "Барселоной".

Как сообщает AS, бразилец тренировался в общей группе "сливочных". Напомним, он получил разрыв грушевидной мышцы левой ягодичной мышцы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (21 февраля). Ожидалось, что он пропустит 10 дней, но физиотерапевты ускорили восстановление.

Если он не почувствует боль из-за повреждения, его включат в заявку на матч с "Барселоной" в полуфинале Кубка Испании, который состоится 2 марта.

В нынешнем сезоне Родриго провел 35 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.