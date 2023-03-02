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Легенда. Бускетс стал рекордсменом по матчам в Эль Класико

Испания
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Серьезное достижение испанца

Легенда. Бускетс стал рекордсменом по матчам в Эль Класико

Фото: Goal.com

UA-Футбол
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"Реал" принимает каталонскую "Барселону" в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Серхио Бускетс вышел в основе своей команды на Эль Класико.

Это позволило Бускетсу стать рекордсменом по количеству проведенных матчей в Эль Класико – 46. Позади остались Лионель Месси и Серхио Рамос, который провели по 45 матчей в Эль Класико за «Барселону» и "Реал" соответственно.

Испанский полузащитник Бускетс является воспитанником "Барселоны". За первую команду каталонцев дебютировал в 2008 году.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Реал (Мадрид)
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