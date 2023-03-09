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Реал снова теряет Бензема
Правда, только на один матч
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающий "
35-летний форвард, который в этом сезоне регулярно сталкивается с физическими проблемами, не тренировался второй день подряд.
Впрочем, к матчам против "Ливерпуля" в Лига чемпионов и "Барселоны" в чемпионате Испании на следующей неделе Карим, вероятно, будет готов. Именно на это и направлена сейчас его работа.
Напомним, что в текущем сезоне Бензема провел за "Реал" 27 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.
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