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Примера. Автобус Кадиса не достоял, Карлес Перес ударно вернулся в Барселону

Испания
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Жесткие разборки в нижней части таблицы Ла Лиги

Примера. Автобус Кадиса не достоял, Карлес Перес ударно вернулся в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Феерично отскочила "Субмарина". По игре "Альмерия" вполне наиграла на 3:0.

Моменты, по сути, были только у ворот "Кадиса", который 90% времени защищался - причем далеко не идеально.

Бабич мог забить после углового, но ударил выше; де ла Хос попал в перекладину; попытку Эгуараса в прыжке потащил Хиль. "Субмарина" ответила на это лишь нырком Бонгонда, но ему не хватило нескольких сантиметров для пенальти.

И что вы думаете? По такой игре именно "Кадис" открыл счет. Гол получился, будто из недр британских лиг - Рохер Марти накинули мяч во вратарский руками из аута!

В ответ "Альмерия" провела еще несколько штурмов, но реализация хромала настолько, что Лазаро вместо удара с 5-6 метров выбил мяч куда-то за боковую. Хозяевам еще повезло, что в добавленное время Мбайе пошел в дикий подкат в штрафной, привез пенальти, и с него Мелеро принес своим хотя бы ничью.

Сам Мбайе так расстроился, что даже рыдал после свистка. Думается, это он зря. У "Кадиса" все еще 14-е место и 28 очков; у "Альмерии" - 26 баллов и 19-е место.

26-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Кадис" - 1:1

Голы: Мелеро, 90+6 (с пенальти) - Рохер Марти, 49

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо (Пучмаль, 79), Родриго Эли, Бабич, Сентельес - де ла Хос (Портильо, 73), Эгуарас (Мелеро, 46) - Баптистао (Лазаро, 65), Робертоне, Эмбарба (Диего Соуза, 79) - Суарес

"Кадис": Хиль - Парра (Чуст, 79), Луис Эрнандес, Мере (Мбайе, 69), Эспино - Бонгонда, Феде (Диарра, 80), Эскаланте (Алекс, 60), Собрино - Гвардиола, Рохер Марти (Рамос, 69)

Предупреждения: Эгуарас, 28 - Собрино, 38, Гвардиола, 52, Рамос, 73, Мбайе, 90+5

Блестящую форму набрали галисийцы. 3 мощных победы в 4 турах - и вот "Сельта" уже не аутсайдер, а середняк.

"Эспаньол" сам виноват - он и дал "Кельтам" слишком много свободы, и свои моменты не реализовал. Денис Суарес мог пробить лучше в середине первого тайма, да и Хоселу неоднократно плохо замыкал кроссы.

Зато у "Сельты" все шло прекрасно. Карлес Перес сегодня выбился в солисты; Аспас и Вейга подтвердили свой уровень. Лишь Сеферович уже по традиции куда-то пропал.

Впрочем, не беда. Вейга открыл счет элегантным ударом под штангу; Аспас удвоил его с пенальти после фола Кабреры на Пересе. Третий мяч Карлес провел уже сам под занавес игры - экс-каталонец изящно обработал мяч грудью и покатил в противоход вратарю.

Грагера позже затолкал гол престижа, но интригой к тому времени и не пахло. "Эспаньол" с 27 очками откатился на 16-е место. У "Сельты" - 34 очка и 10-е место.

26-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Сельта" - 1:3

Голы: Грагера, 86 - Вейга, 26, Аспас, 45 (с пенальти), Карлес Перес, 82

"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Монтес, Серхи Гомес (Эспозито, 72), Кабрера (Пуадо, 46) - Винисиус Соуза (Грагера, 54), Дардер - Рубен Санчес (Видаль, 72), Денис Суарес (Меламед, 64), Брейтуэйт - Хоселу

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес (Солари, 88), Вейга (Тапиа, 70), Бельтран, де ла Торре (Серви, 69) - Аспас (Пасиенсия, 88), Сеферович (Странд Ларсен, 60)

Предупреждения: Дардер, 31, Кабрера, 44 - Галан, 62, Странд Ларсен, 90

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В статье: Сельта (Виго) Кадис Эспаньол (Барселона) Альмерия
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