Примера. Автобус Кадиса не достоял, Карлес Перес ударно вернулся в Барселону

Феерично отскочила "Субмарина". По игре "Альмерия" вполне наиграла на 3:0.

Моменты, по сути, были только у ворот "Кадиса", который 90% времени защищался - причем далеко не идеально.

Бабич мог забить после углового, но ударил выше; де ла Хос попал в перекладину; попытку Эгуараса в прыжке потащил Хиль. "Субмарина" ответила на это лишь нырком Бонгонда, но ему не хватило нескольких сантиметров для пенальти.

И что вы думаете? По такой игре именно "Кадис" открыл счет. Гол получился, будто из недр британских лиг - Рохер Марти накинули мяч во вратарский руками из аута!

В ответ "Альмерия" провела еще несколько штурмов, но реализация хромала настолько, что Лазаро вместо удара с 5-6 метров выбил мяч куда-то за боковую. Хозяевам еще повезло, что в добавленное время Мбайе пошел в дикий подкат в штрафной, привез пенальти, и с него Мелеро принес своим хотя бы ничью.

???? Las lágrimas de Mbaye.



???? El jugador del Cádiz cometió penalti en la última jugada del encuentro, que propició el empate del Almería con el gol de Melero. pic.twitter.com/2eShBtqVqy — Relevo (@relevo) March 18, 2023

Сам Мбайе так расстроился, что даже рыдал после свистка. Думается, это он зря. У "Кадиса" все еще 14-е место и 28 очков; у "Альмерии" - 26 баллов и 19-е место.

26-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Кадис" - 1:1

Голы: Мелеро, 90+6 (с пенальти) - Рохер Марти, 49

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо (Пучмаль, 79), Родриго Эли, Бабич, Сентельес - де ла Хос (Портильо, 73), Эгуарас (Мелеро, 46) - Баптистао (Лазаро, 65), Робертоне, Эмбарба (Диего Соуза, 79) - Суарес

"Кадис": Хиль - Парра (Чуст, 79), Луис Эрнандес, Мере (Мбайе, 69), Эспино - Бонгонда, Феде (Диарра, 80), Эскаланте (Алекс, 60), Собрино - Гвардиола, Рохер Марти (Рамос, 69)

Предупреждения: Эгуарас, 28 - Собрино, 38, Гвардиола, 52, Рамос, 73, Мбайе, 90+5

Блестящую форму набрали галисийцы. 3 мощных победы в 4 турах - и вот "Сельта" уже не аутсайдер, а середняк.

"Эспаньол" сам виноват - он и дал "Кельтам" слишком много свободы, и свои моменты не реализовал. Денис Суарес мог пробить лучше в середине первого тайма, да и Хоселу неоднократно плохо замыкал кроссы.

Зато у "Сельты" все шло прекрасно. Карлес Перес сегодня выбился в солисты; Аспас и Вейга подтвердили свой уровень. Лишь Сеферович уже по традиции куда-то пропал.

1+1 - Carles Pérez (one goal and one assist today) has both scored and assisted in the same Top 5 European leagues game for only the second time in his career (one goal and one assist with Roma against Cagliari in 2021).



Stellar. pic.twitter.com/TRxHpfYSns — OptaJose (@OptaJose) March 18, 2023

Впрочем, не беда. Вейга открыл счет элегантным ударом под штангу; Аспас удвоил его с пенальти после фола Кабреры на Пересе. Третий мяч Карлес провел уже сам под занавес игры - экс-каталонец изящно обработал мяч грудью и покатил в противоход вратарю.

Грагера позже затолкал гол престижа, но интригой к тому времени и не пахло. "Эспаньол" с 27 очками откатился на 16-е место. У "Сельты" - 34 очка и 10-е место.

26-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Сельта" - 1:3

Голы: Грагера, 86 - Вейга, 26, Аспас, 45 (с пенальти), Карлес Перес, 82

"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Монтес, Серхи Гомес (Эспозито, 72), Кабрера (Пуадо, 46) - Винисиус Соуза (Грагера, 54), Дардер - Рубен Санчес (Видаль, 72), Денис Суарес (Меламед, 64), Брейтуэйт - Хоселу

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес (Солари, 88), Вейга (Тапиа, 70), Бельтран, де ла Торре (Серви, 69) - Аспас (Пасиенсия, 88), Сеферович (Странд Ларсен, 60)

Предупреждения: Дардер, 31, Кабрера, 44 - Галан, 62, Странд Ларсен, 90