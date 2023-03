Примера. Автобус Кадиса не достоял, Карлес Перес ударно вернулся в Барселону

Феерично отскочила "Субмарина". По игре "Альмерия" вполне наиграла на 3:0.

Моменты, по сути, были только у ворот "Кадиса", который 90% времени защищался - причем далеко не идеально.

Бабич мог забить после углового, но ударил выше; де ла Хос попал в перекладину; попытку Эгуараса в прыжке потащил Хиль. "Субмарина" ответила на это лишь нырком Бонгонда, но ему не хватило нескольких сантиметров для пенальти.

И что вы думаете? По такой игре именно "Кадис" открыл счет. Гол получился, будто из недр британских лиг - Рохер Марти накинули мяч во вратарский руками из аута!

В ответ "Альмерия" провела еще несколько штурмов, но реализация хромала настолько, что Лазаро вместо удара с 5-6 метров выбил мяч куда-то за боковую. Хозяевам еще повезло, что в добавленное время Мбайе пошел в дикий подкат в штрафной, привез пенальти, и с него Мелеро принес своим хотя бы ничью.

Сам Мбайе так расстроился, что даже рыдал после свистка. Думается, это он зря. У "Кадиса" все еще 14-е место и 28 очков; у "Альмерии" - 26 баллов и 19-е место.

26-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Кадис" - 1:1

Голы: Мелеро, 90+6 (с пенальти) - Рохер Марти, 49

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо (Пучмаль, 79), Родриго Эли, Бабич, Сентельес - де ла Хос (Портильо, 73), Эгуарас (Мелеро, 46) - Баптистао (Лазаро, 65), Робертоне, Эмбарба (Диего Соуза, 79) - Суарес

"Кадис": Хиль - Парра (Чуст, 79), Луис Эрнандес, Мере (Мбайе, 69), Эспино - Бонгонда, Феде (Диарра, 80), Эскаланте (Алекс, 60), Собрино - Гвардиола, Рохер Марти (Рамос, 69)

Предупреждения: Эгуарас, 28 - Собрино, 38, Гвардиола, 52, Рамос, 73, Мбайе, 90+5

Блестящую форму набрали галисийцы. 3 мощных победы в 4 турах - и вот "Сельта" уже не аутсайдер, а середняк.

"Эспаньол" сам виноват - он и дал "Кельтам" слишком много свободы, и свои моменты не реализовал. Денис Суарес мог пробить лучше в середине первого тайма, да и Хоселу неоднократно плохо замыкал кроссы.

Зато у "Сельты" все шло прекрасно. Карлес Перес сегодня выбился в солисты; Аспас и Вейга подтвердили свой уровень. Лишь Сеферович уже по традиции куда-то пропал.

