Араухо похвалил Винисиуса перед эль-классико

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо поделился ожиданиями от матча с мадридским "Реалом" в 26-м туре чемпионата Испании, а также рассказал о форварде соперника Винисиусе Жуниоре:

"Я не готовлюсь к встречам с "Реалом" по-особенному, они похожи на любой другой матч, очевидно, понимая их важность. Готовлюсь к "Реалу" самым обычным способом.

Надеюсь сыграть на фланге, но мы ещё не знаем, что решит тренер. Постараюсь сделать для команды максимум. Винисиус? Не думаю, что выиграл у него психологическую битву, это футбол, и в нашей карьере будет ещё много дуэлей. Для меня он сегодня лучший футболист при выходах один на один. Это отличный игрок", - сказал игрок.