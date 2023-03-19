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Араухо похвалил Винисиуса перед эль-классико
Защитник считает бразильца лучшим игроком "Реала"
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо поделился ожиданиями от матча с мадридским "Реалом" в 26-м туре чемпионата Испании, а также рассказал о форварде соперника Винисиусе Жуниоре:
"Я не готовлюсь к встречам с "Реалом" по-особенному, они похожи на любой другой матч, очевидно, понимая их важность. Готовлюсь к "Реалу" самым обычным способом.
Надеюсь сыграть на фланге, но мы ещё не знаем, что решит тренер. Постараюсь сделать для команды максимум. Винисиус? Не думаю, что выиграл у него психологическую битву, это футбол, и в нашей карьере будет ещё много дуэлей. Для меня он сегодня лучший футболист при выходах один на один. Это отличный игрок", - сказал игрок.
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