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Эдерсон об Анчелотти в сборной Бразилии: Есть высокая вероятность, что он придет. Мы будем стремиться к тому, чтобы это поскорее случилось

Испания
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Эдерсон об Анчелотти в сборной Бразилии: Есть высокая вероятность, что он придет. Мы будем стремиться к тому, чтобы это поскорее случилось

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Голкипер "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон прокомментировал возможное назначение тренером национальной команды Карло Анчелотти. Он считает, что вероятность этого высока.

"Я обсуждал его с Каземиро, Винисиусом, Милитао. Они сказали мне, что он исключительный, его все любят, он очень успешен. В ближайшем будущем увидим, придет он или нет.

Конечно, есть высокая вероятность, что он придет, так что мы будем стремиться к тому, чтобы это поскорее случилось.

Мы с Гвардиолой шутили и обсуждали (его приглашение в сборную Бразилии), но Пеп сказал, что шансов на это нет. Он недавно продлил контракт на два сезона и сказал, что никаких шансов нет", – сказал вратарь "Сити".

Напомним, что в январе стало известно, что Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Позже менеджер опроверг информацию о том, что велись какие-либо переговоры с федерацией футбола Бразилии.

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В статье: Карло Анчелотти Манчестер Сити Эдерсон
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Источник:
marca.com

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