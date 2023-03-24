  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселоне пришлось исключить Гави из основного состава
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселоне пришлось исключить Гави из основного состава

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Ла Лига добилась своего

Барселоне пришлось исключить Гави из основного состава

фото - Getty Images

Новина українською

"Барселона" исключила Гави из основного состава. Теперь полузащитник снова считается игроком молодежки.

Это значит, что полузащитник не сможет выступать под 6-м номером, ему придется снова выходить в футболке с 30-кой.

Напомним, что в сентябре "Барселона" продлила контракт с Гави до 2026-го. В январе Ла Лига отменила регистрацию полузащитника как игрока основы, так как клуб не вписался в потолок зарплат.

После "Барселона" осудила в суде это решение, игрока вернули в основу, до конца разбирательства.

Теперь суд отклонил апелляцию "Барселоны". Полузащитник вновь считается игрок молодежки.

Ранее сообщалось, что Гави сможет покинуть клуб в качестве свободного агента, ксли его не зарегистрируют в качестве игрока основы до 30-го июня.

По теме
yellow-arrow
Виктор Цыганков стал отцом
yellow-arrow
Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
yellow-arrow
Узнаете футболиста по чемпионатам, в которых он выступал? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Гави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Campeón
24.03.2023 в 18:57
якби гаві не був відсталим, то мав би розум і знав як над ним в барсі познущалися. зробили цапом відбувайлом з контрактом та й матір ви#бли нормальний гравець вже б давно послав їх куди подалі, а тут користуються аутистом,який досі не навчився шнутки зав'язувати, по повній
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде