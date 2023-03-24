Барселоне пришлось исключить Гави из основного состава

"Барселона" исключила Гави из основного состава. Теперь полузащитник снова считается игроком молодежки.

Это значит, что полузащитник не сможет выступать под 6-м номером, ему придется снова выходить в футболке с 30-кой.

Напомним, что в сентябре "Барселона" продлила контракт с Гави до 2026-го. В январе Ла Лига отменила регистрацию полузащитника как игрока основы, так как клуб не вписался в потолок зарплат.

После "Барселона" осудила в суде это решение, игрока вернули в основу, до конца разбирательства.

Теперь суд отклонил апелляцию "Барселоны". Полузащитник вновь считается игрок молодежки.

Ранее сообщалось, что Гави сможет покинуть клуб в качестве свободного агента, ксли его не зарегистрируют в качестве игрока основы до 30-го июня.