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Барселоне пришлось исключить Гави из основного состава
Ла Лига добилась своего
фото - Getty Images
"Барселона" исключила Гави из основного состава. Теперь полузащитник снова считается игроком молодежки.
Это значит, что полузащитник не сможет выступать под 6-м номером, ему придется снова выходить в футболке с 30-кой.
Напомним, что в сентябре "Барселона" продлила контракт с Гави до 2026-го. В январе Ла Лига отменила регистрацию полузащитника как игрока основы, так как клуб не вписался в потолок зарплат.
После "Барселона" осудила в суде это решение, игрока вернули в основу, до конца разбирательства.
Теперь суд отклонил апелляцию "Барселоны". Полузащитник вновь считается игрок молодежки.
Ранее сообщалось, что Гави сможет покинуть клуб в качестве свободного агента, ксли его не зарегистрируют в качестве игрока основы до 30-го июня.
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