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Куртуа здоров и скорее всего сыграет в ближайшем матче Реала
Из сборной Куртуа отправили из предосторожности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Повреждение Тибо Куртуа, из-за которого вратаря отправили из расположения сборной Бельгии, оказалось не таким серьезным. Голкипер "Реала" вернется к тренировкам уже в эту среду, 29-го марта.
Сообщается, что у Тибо легкое растяжение аддуктора, а из состава национальной команды футболист отпущен из предосторожности. Он пропустит ближайший матч сборной Бельгии с Германией 28-го марта.
Также футболист скорее всего сыграет в ближайшем матче "Реала" - против "Вальядолида" в воскресенье, 2-го апреля.
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