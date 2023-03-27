Куртуа здоров и скорее всего сыграет в ближайшем матче Реала

Повреждение Тибо Куртуа, из-за которого вратаря отправили из расположения сборной Бельгии, оказалось не таким серьезным. Голкипер "Реала" вернется к тренировкам уже в эту среду, 29-го марта.

Сообщается, что у Тибо легкое растяжение аддуктора, а из состава национальной команды футболист отпущен из предосторожности. Он пропустит ближайший матч сборной Бельгии с Германией 28-го марта.

Также футболист скорее всего сыграет в ближайшем матче "Реала" - против "Вальядолида" в воскресенье, 2-го апреля.