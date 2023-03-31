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Жирона - Эспаньол: когда и где смотреть онлайн матч Ла Лиги

Испания
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Виктор Цыганков возвращается в клубный футбол

Жирона - Эспаньол: когда и где смотреть онлайн матч Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во время международной паузы Виктор Цыганков сыграл всего полчаса против Англии, и теперь возвращается в клубные соревнования. Его "Жирона" сейчас занимает двенадцатую строчку в Ла Лиге, отстает от еврокубковой зоны на десять баллов и лишь на пять опережает зону вылета.

К слову, ближайший соперник команды как раз представитель нижней части таблицы, ведущий борьбу за сохранение прописки в испанской элите. "Эспаньол" пока только в одном балле от падения в бездну. Объединяют оба коллектива текущие серии: и "жиродинцы", и "каталонцы" не побеждают в трех встречах подряд.

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Игра между "Жироной" и "Эспаньолом" состоится в субботу, 1 апреля, на арене "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи" в Жироне. Стартовый свисток арбитра раздастся в 15:00 по Киеву.

В прямом эфире этот матч в Украине можно увидеть на сервисах MEGOGO и Volia TV. Оба они работают по подписке. Если вы не сможете увидеть игру, следить за ходом событий вы можете в традиционной текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь. Сразу после финального свистка читайте на нашем сайте подробный отчет об игре, а также смотрите обзор ключевых событий.

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В статье: Жирона Эспаньол (Барселона)
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