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Азар – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги. У него 3 матча в чемпионате в этом сезоне
По 4 мільйони за матч, якщо рахувати всі турніри
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
L`Equipe опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Ла Лиги. В топ-7 по 3 игрока "Реала" и "Барселоны".
Самый высокооплачиваемый – нападающий "Реала" Эден Азар. Он получает 2,25 миллионов евро в месяц до вычета налогов. В год это 27 миллионов евро.
Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги:
- 1. Эден Азар ("Реал") – 2,25 млн евро (27 млн в год);
- 2. Роберт Левандовски ("Барселона") – 2,17 млн евро (26,04 млн в год);
- 3. Серджи Бускетс ("Барселона") – 1,91 млн евро (22,92 млн в год);
- 4. Давид Алаба ("Реал") – 1,88 млн евро (22,56 млн в год);
- 5-7. Винисиус Жуниор ("Реал") – 1,67 млн евро (20,04 млн в год);
- 5-7. Жорди Альба ("Барселона") – 1,67 млн евро (20,04 млн в год);
- 5-7. Ян Облак ("Атлетико") – 1,67 млн евро (20,04 млн в год).
Ранее L`Equipe
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