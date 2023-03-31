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Азар – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги. У него 3 матча в чемпионате в этом сезоне

Испания
Обновлено
(1 голосов)

По 4 мільйони за матч, якщо рахувати всі турніри

Азар – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги. У него 3 матча в чемпионате в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

L`Equipe опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Ла Лиги. В топ-7 по 3 игрока "Реала" и "Барселоны".

Самый высокооплачиваемый – нападающий "Реала" Эден Азар. Он получает 2,25 миллионов евро в месяц до вычета налогов. В год это 27 миллионов евро.

Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги:

  • 1. Эден Азар ("Реал") – 2,25 млн евро (27 млн в год);
  • 2. Роберт Левандовски ("Барселона") – 2,17 млн евро (26,04 млн в год);
  • 3. Серджи Бускетс ("Барселона") – 1,91 млн евро (22,92 млн в год);
  • 4. Давид Алаба ("Реал") – 1,88 млн евро (22,56 млн в год);
  • 5-7. Винисиус Жуниор ("Реал") – 1,67 млн евро (20,04 млн в год);
  • 5-7. Жорди Альба ("Барселона") – 1,67 млн евро (20,04 млн в год);
  • 5-7. Ян Облак ("Атлетико") – 1,67 млн евро (20,04 млн в год).

Ранее L`Equipe опубликовал более полный рейтинг зарплат в Лиге 1. Руслан Малиновский вошел в топ-30, а все 10 самых высокооплачиваемых игроков играют в "ПСЖ".

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В статье: Эден Азар Ла Лига
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Источник:
90min.com

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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.03.2023 в 17:30
Мы гордимся тобой Азар
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+3
-1
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Барселиниуc (землянин)
31.03.2023 в 17:38
Дело Бейла живёт!
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+3
-1
филанкрот (donetsk)
31.03.2023 в 17:25
Нормально,заробили
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+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
31.03.2023 в 17:18
Ответить
+3
-1

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