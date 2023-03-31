Азар – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги. У него 3 матча в чемпионате в этом сезоне

L`Equipe опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Ла Лиги. В топ-7 по 3 игрока "Реала" и "Барселоны".

Самый высокооплачиваемый – нападающий "Реала" Эден Азар. Он получает 2,25 миллионов евро в месяц до вычета налогов. В год это 27 миллионов евро.

Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги:

1. Эден Азар ("Реал") – 2,25 млн евро (27 млн в год);

2. Роберт Левандовски ("Барселона") – 2,17 млн евро (26,04 млн в год);

3. Серджи Бускетс ("Барселона") – 1,91 млн евро (22,92 млн в год);

4. Давид Алаба ("Реал") – 1,88 млн евро (22,56 млн в год);

5-7. Винисиус Жуниор ("Реал") – 1,67 млн евро (20,04 млн в год);

5-7. Жорди Альба ("Барселона") – 1,67 млн евро (20,04 млн в год);

5-7. Ян Облак ("Атлетико") – 1,67 млн евро (20,04 млн в год).