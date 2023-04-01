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Барселона хочет платить Месси 10 миллионов евро в год – СМИ
Но это только непосредственно зарплата от клуба
Getty Images
"Барселона" может предложить Лионелю Месси 10 миллионов евро в год, если он согласится вернуться в Испанию. Об этом сообщает Le Parisien.
Это максимум, который каталонцы могут себе позволить. Однако кроме зарплаты аргентинец может получать часть спонсорских контрактов, а также деньги от продажи билетов на домашние матчи и футболок с фамилией Месси.
Ранее руководство клуба уже заявляло, что работает над потенциальным возвращением Месси в "Барсу". В том числе и главный тренер Хави хочет, чтобы аргентинец снова стал частью команды.
В ПСЖ Лео зарабатывает 40,5 миллионов евро до выплаты налогов. Контракт Месси с парижанами рассчитан до конца этого сезона. Пока клуб и игрок не реализовали опцию продления сделки на один год.
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