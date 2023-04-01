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Барселона хочет платить Месси 10 миллионов евро в год – СМИ

Испания
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Но это только непосредственно зарплата от клуба

Барселона хочет платить Месси 10 миллионов евро в год – СМИ

Getty Images

Новина українською

"Барселона" может предложить Лионелю Месси 10 миллионов евро в год, если он согласится вернуться в Испанию. Об этом сообщает Le Parisien.

Это максимум, который каталонцы могут себе позволить. Однако кроме зарплаты аргентинец может получать часть спонсорских контрактов, а также деньги от продажи билетов на домашние матчи и футболок с фамилией Месси.

Ранее руководство клуба уже заявляло, что работает над потенциальным возвращением Месси в "Барсу". В том числе и главный тренер Хави хочет, чтобы аргентинец снова стал частью команды.

В ПСЖ Лео зарабатывает 40,5 миллионов евро до выплаты налогов. Контракт Месси с парижанами рассчитан до конца этого сезона. Пока клуб и игрок не реализовали опцию продления сделки на один год.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Le Parisien

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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.04.2023 в 11:02
Есть контракт с клубом, где фиксированная ставка плюс бонусы в зависимости от результатов команды и лично игрока (забил 20 мячей в сезон - плюс пару миллионов доплаты...), а есть личный, индивидуальный контракт с клубом, который напрямую не зависит от результатов на футбольном поле. И вот здесь, для лучшего футболиста мира всех времен и народов, для величайшего Лео Месси - просто открывается золотой ларец. Понятное дело, завершать свою футбольную карьеру, по крайней мере в Европе, нужно в родной Барселоне. Так вот, если оговорить проценты от продажи прав, рекламы, билетов и тд на прощальный матч величайшего Лео Месси, на последний матч в футболке Барселоны на Камп Ноу, то все выплаты величайшему Лео сейчас в ПСЖ покажутся просто смешными относительно тех, что Лео Месси заработает в своем последнем матче за Барсу. Более того, если к этому прощальному матчу создать футболку с особым дизайном, и на ней будут миллионные прибыли... Ну а пока, величайший Лео Месси готовится вернуться в родной клуб, никогда не входивший в ТОП 10, какой-то португальский футболист нашёл себя в чемпионате верблюдов.
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Campeón
01.04.2023 в 10:30
ще можливий варіант, як з арбітрами, через підставні фірми-прокладки, бо 10лямів для чмоссі це ні про що. а потім через пару років виявиться, що борг барси ще на 500млн збільшився
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