Барселона хочет платить Месси 10 миллионов евро в год – СМИ

"Барселона" может предложить Лионелю Месси 10 миллионов евро в год, если он согласится вернуться в Испанию. Об этом сообщает Le Parisien.

Это максимум, который каталонцы могут себе позволить. Однако кроме зарплаты аргентинец может получать часть спонсорских контрактов, а также деньги от продажи билетов на домашние матчи и футболок с фамилией Месси.

Ранее руководство клуба уже заявляло, что работает над потенциальным возвращением Месси в "Барсу". В том числе и главный тренер Хави хочет, чтобы аргентинец снова стал частью команды.

В ПСЖ Лео зарабатывает 40,5 миллионов евро до выплаты налогов. Контракт Месси с парижанами рассчитан до конца этого сезона. Пока клуб и игрок не реализовали опцию продления сделки на один год.