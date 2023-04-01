Эльче - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Барселона" приезжает в Эльче в качестве лидера испанского чемпионата. При любом результате в субботу каталонцы не потеряют первое место, но могут по меньшей мере сохранить преимущество над "Реалом". "Эльче" сейчас на дне Ла Лиги и морально уже готовится к вылету: до спасительной семнадцатой строчки отставание 14 очков - это больше, чем команда набрала на данный момент.

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Чемпионат Испании 27-й тур

1 апреля. Начало в 22:00

"Эльче" - "Барселона"

Трансляция – MEGOGO