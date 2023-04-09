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Вальверде ударил хавбека Вильярреала из-за грубых высказываний о его ребенке

Испания
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Полузащитник "Вильярреала" позволил себе крайне неприличные действия

Вальверде ударил хавбека Вильярреала из-за грубых высказываний о его ребенке

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде ударил хавбека "Вильярреала" Алекса Баэну после матча 28-го тура чемпионата Испании (2:3).

Вальверде ждал Баэну на площадке, где припаркованы автобусы команд гостей, и ударил его по лицу. Это нападение застало врасплох игроков "Вильярреала", которые в то время праздновали победу в матче с "Реалом". Игрок "сливочных" сказал Баэне, чтобы тот не говорил о его семье.

Известно, что конфликт игроков тянется ещё с январского матча Кубка Испании, где по ходу встречи Баэна ударил по ноге Вальверде и сказал: "Плачь теперь, когда твой сын не родится". Отмечается, что в минувшем матче чемпионата Испании Баэна вновь что-то сказал в адрес Вальверде.

Ранее беременная жена уругвайского нападающего сообщала, что потеряла ребёнка, который считался нежизнеспособным в первые дни жизни. Однако позже младенца удалось спасти.

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал Федерико Вальверде
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Источник:
Marca

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