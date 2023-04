Примера. Перестрелка в Вальядолиде, Бетис опозорился, Валенсия опустилась в зону вылета

Дебют уругвайца Пауло Пессолано во главе "Вальядолида" прошел ярко, но неэффективно. Команда пропустила на последних минутах.

Наверное, счет по игре. Хозяева больше атаковали, держали мяч, но ударов по воротам и опасности хватало от обеих сторон.

Никому не удавалось уйти в отрыв. "Вальядолид" забил первым после мощного удара Кике, но уже в начале второго тайма Мурики продавил опекуна и ответил со второго этажа.

Затем вперед вышла уже "Мальорка" - ей помог хлесткий удар в одно касание от Морланеса. "Пуселе" понадобилось 10 минут, дабы отыграться - эффектный гол удался марокканцу Амалла.

И вот так все время. Стоило Ларину опасно пробить, как через пару минут Мурики отвечал тем же, и все начиналось заново. Классический равный матч.

4 - Vedat Muriqi has scored four headed goals in LaLiga 2022/23, the highest tally for a Mallorca player in a single season in the competition since Víctor Casadesús (4) and Tomer Hemed (5), both in 2012/13. History. pic.twitter.com/PZMHXtw14U — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2023

В концовке команды еще раз обменялись забитыми мячами (всем советуем найти в сети гол Мончу - там красота) - и на том закончили.

В таблице ничья оставила "Вальядолид" на 17-м месте с 29 очками; у "Мальорки" - 34 балла и 12-я позиция.

28-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Мальорка - 3:3

Голы: Кике Перес, 33, Амалла, 68, Мончу, 86 - Мурики, 53, 90+4 (с пенальти, Морланес, 58

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Лукас Роса (Амалла, 67) - Кике Перес (Мончу, 80), Онгла, Меса (Иван Санчес, 66) - Плата (Кеннеди, 80), Ларин, Плано (Эскудеро, 66)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Хаджикадунич, Хауме Коста - Ндиай (Антонио Санчес, 74), де Галларета, Морланес (Гренье, 74), Ли Кан Ин (Анхель, 85) - Мурики (Абдон, 90+5)

Предупреждения: Меса, 10, Лукас Роса, 56, Ларин, 90+3 - де Галларета, 38, Вальент, 45+1, Хауме Коста, 64, Морланес, 74, Абдон, 90+3

А вот "Валенсии" при равной игре не удалось взять даже ничьей. Еще и двух важных игроков потеряли в придачу.

Так бывает - сегодня все везение мира было на стороне "Альмерии", которая не особо-то наиграла на победу. В первом тайме моментов было поровну, и хозяева не знали, что делать с Клюйвертом, пока тот не сломался.

Ну, а затем выбыл еще и Нико Гонсалес, и вскоре Мелеро после рывка из глубины открыл счет - 0:1.

"Валенсия" была начисто шокирована. Через неполных 10 минут Мамардашвили по-детски ошибся на выходе - и Бабич не простил, это 0:2.

2 - Srdjan Babic ???????? is the first defender to score in consecutive @LaLigaEN matches for @UDAlmeria_Eng (vs Celta Vigo and Valencia).



Scorer. pic.twitter.com/2ZOT0gSeP0 — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2023

Плотный удар после отскока от Кастильехо удержал "Летучих мышей" в игре. Они снова забрали мяч, подали около десятка угловых, но где моменты? В клубе, где в разные времена зажигали Мендьета, Давид Сильва и Дани Парехо, не осталось умельцев отдать на гол.

Как итог - "Валенсия" с 27 очками скатилась на 18-е место; это уже зона вылета. "Альмерия" с 30 баллами поднялась на 16-ю строчку.

28-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Мелеро, 49, Бабич, 58 - Кастильехо, 61

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Чуми, Родриго Эли, Бабич, Сентельес - Саму Кошта, Робертоне (Эгуарас, 90+2) - Пучмаль (Посо, 66), Мелеро (де ла Хос, 78), Баптистао (Рамазани, 78) - Суарес (Каики, 90+1)

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Озкачар, Диахаби, Гайя - Кастильехо (Кавани, 73), Нико Гонсалес (Гильямон, 50), Алмейда, Самуэл Лино (Муса, 73) - Дуро, Клюйверт (Фран Перес, 42)

Предупреждения: Чуми, 20, Суарес, 23, Робертоне, 42 - Фулькье, 7, Фран Перес, 86

Абсолютно позорный матч для "Бетиса", в пассиве которого уже 12 удалений в 28 турах. Это не футбол.

Причем в соперниках был отнюдь не гранд. "Кадис" приехал защищаться, и если бы не потеря и последовавший фол последней надежды от Каналеса, так бы оно и было.

Лишь оказавшись в большинстве гости воспрянули духом. Рамос, правда, свой момент перед перерывом упустил, но "Бетис" так сильно хотел помочь гостям, что на 52-й минуте Миранда рукой отбил удар со штрафного. Конечно, это пенальти - Алькарас его реализовал.

12 - Top 3 teams with the most players sent off in Europe's big five leagues this season:



12 - REAL BETIS BALOMPIÉ ????⚪

11 - Sevilla FC ⚪????

11 - Elche CF ⚪????



Nervousness. pic.twitter.com/9VIReWFYur — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2023

Прошло еще семь минут - и Бонгонда с Рамосом вдвоем выбежали на вратаря "Бетиса" со своей (!) половины поля.

И что "Бетис"? Вместо серьезной, мужской реакции на провалы Руибаль просто взял и кулаком заехал по лицу сопернику! Вероятно, это 8-10 матчей дисквалификации.

Даже когда Абнер внезапно оказался перед воротами с мячом, то пробил в защитника на линии. Тихий ужас! Лишь благодаря удачному старту сезона "Бетис" еще остается на 6-м месте с 45 очками. У "Кадиса" - 31 балл и 14-я строчка.

28-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Кадис" - 0:2

Голы: Алькарас, 53 (с пенальти), Рамос, 59

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья (Эдгар Гонсалес, 22), Луис Фелипе, Миранда (Абнер, 65) - Гвидо Родригес, Карвалью (Хоакин, 65) - Каналес, Родри (Хуанми, 56), Айосе Перес - Борха Иглесиас (Луис Энрике, 46)

"Кадис": Хиль - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Мере, 67), Эспино - Бонгонда, Феде (Алекс, 67), Алькарас, Собрино (Алехо, 67) - Гвардиола (Негредо, 90+1), Рамос (Рохер Марти, 82)

Предупреждения: Айосе Перес, 44, Карвалью, 51, Миранда, 52 - Феде, 43, Собрино, 45+2, Хосе Мари, 65

Удаления: Каналес, 38, Руибаль, 60