Кадис - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На этой неделе "Реал" победил "Челси" в первом четвертьфинале ЛЧ 2:0, а на следующей - готовится подтвердить результат предыдущего матча. Между этими встречами в соперниках будет "Кадис", который в мае прошлого года дома не проиграл мадридцам на своем поле. К слову, не все гладко у "сливочных" в гостевых матчах: с четырех крайних выездов в рамках УПЛ команда Карло Анчелотти победила только однажды.

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Чемпионат Испании 29-й тур

15 апреля. Начало в 22:00

"Кадис" - "Реал"

Трансляция – MEGOGO