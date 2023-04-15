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Кадис - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
(1 голосов)

У мадридцев только одна гостевая победа в четырех матчах

Кадис - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

На этой неделе "Реал" победил "Челси" в первом четвертьфинале ЛЧ 2:0, а на следующей - готовится подтвердить результат предыдущего матча. Между этими встречами в соперниках будет "Кадис", который в мае прошлого года дома не проиграл мадридцам на своем поле. К слову, не все гладко у "сливочных" в гостевых матчах: с четырех крайних выездов в рамках УПЛ команда Карло Анчелотти победила только однажды.

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Чемпионат Испании 29-й тур
15 апреля. Начало в 22:00
"Кадис" - "Реал"
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В статье: Реал (Мадрид) Кадис смотреть футбол онлайн
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