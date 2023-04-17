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Он забивал Реалу: Полузащитник Барселоны выбыл на 5 недель из-за травмы
Не основной, но важный
Getty Images / Global Images Ukraine
Серхи Роберто выбыл больше чем на месяц из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче с "Хетафе" (0:0) 16-го апреля. Испанца заменили на 17-ой минуте поединка.
Diario Sport сообщает, что испанец выбыл на 5 недель. Таким образом он пропустит ключевые матчи Примеры, например с "Атлетико" Мадрид 23-го апреля.
Роберто выходил в этом сезоне за "Барсу" 30 раз, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Испанский хавбек стал автором гола в ворота "Реала" в Ла Лиге 19-го марта. В среднем Серхи проводит на поле 55 минут.
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