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Милитао не сыграет в первом полуфинале Лиги чемпионов
"Реал" не досчитается основного защитника
Защитник "Реала" Эдер Милитао получил желтую карточку в первом таймме ответного поедика 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси". Предупреждение не даст бразильцу принять участие в первом поединке полуфинала.
Защитник сыграл грубо на 21-ой минуте и главный арбитр встречи Даниэле Орсато не удержался, чтобы не показать желтую карточку.
В этом сезоне Милитао провел за "Реал" 40 матчей и забил 6 голов. Защитник стал стержнем обороны "Мадрида" при Карло Анчелотти.
Напомним, что полуфиналы пройдут 9-го и 16-го мая.
????CONFIRMED: Militao would be out of the 1st leg of the potential semi-final should Real Madrid qualify. @UEFAcom— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 18, 2023
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