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Милитао не сыграет в первом полуфинале Лиги чемпионов

Испания
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"Реал" не досчитается основного защитника

Милитао не сыграет в первом полуфинале Лиги чемпионов

Новина українською

Защитник "Реала" Эдер Милитао получил желтую карточку в первом таймме ответного поедика 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси". Предупреждение не даст бразильцу принять участие в первом поединке полуфинала.

Защитник сыграл грубо на 21-ой минуте и главный арбитр встречи Даниэле Орсато не удержался, чтобы не показать желтую карточку.

В этом сезоне Милитао провел за "Реал" 40 матчей и забил 6 голов. Защитник стал стержнем обороны "Мадрида" при Карло Анчелотти.

Напомним, что полуфиналы пройдут 9-го и 16-го мая.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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