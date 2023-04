Милитао не сыграет в первом полуфинале Лиги чемпионов

Защитник "Реала" Эдер Милитао получил желтую карточку в первом таймме ответного поедика 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси". Предупреждение не даст бразильцу принять участие в первом поединке полуфинала.

Защитник сыграл грубо на 21-ой минуте и главный арбитр встречи Даниэле Орсато не удержался, чтобы не показать желтую карточку.

В этом сезоне Милитао провел за "Реал" 40 матчей и забил 6 голов. Защитник стал стержнем обороны "Мадрида" при Карло Анчелотти.

Напомним, что полуфиналы пройдут 9-го и 16-го мая.

????CONFIRMED: Militao would be out of the 1st leg of the potential semi-final should Real Madrid qualify. @UEFAcom