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СМИ: Бензема продлил контракт с Реалом. Следующий сезон в клубе – последний для француза
Клуб воспользовался опцией в контракте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" продлил контракт с Каримом Бензема, сообщает AS. Клуб активировал опцию о продлении соглашения до 2024-го.
Сообщается, что Бензема осознает, что следующий сезон – последний для него в клубе. Летом 2024-го к кубу присоединится Эндрик, которому уже исполнится 18 лет. Также клуб исчет варианты для продления контракта.
Ранее сообщалось, что "Реалу" интересен форвард "Ювентуса" Душан Влахович.
Бензема провел в этом сезоне провел 35 матчей, забил 26 голов и отдал 6 результативных передач.
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