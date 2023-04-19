СМИ: Бензема продлил контракт с Реалом. Следующий сезон в клубе – последний для француза

"Реал" продлил контракт с Каримом Бензема, сообщает AS. Клуб активировал опцию о продлении соглашения до 2024-го.

Сообщается, что Бензема осознает, что следующий сезон – последний для него в клубе. Летом 2024-го к кубу присоединится Эндрик, которому уже исполнится 18 лет. Также клуб исчет варианты для продления контракта.

Ранее сообщалось, что "Реалу" интересен форвард "Ювентуса" Душан Влахович.

Бензема провел в этом сезоне провел 35 матчей, забил 26 голов и отдал 6 результативных передач.