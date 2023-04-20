  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рома может подписать защитника Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома может подписать защитника Барселоны

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Рома заинтересована в услугах центрального защитника Барселоны Самюэля Умтити

Рома может подписать защитника Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити на правах аренды до конца сезона находится в итальянском клубе
Лечче, где в этом сезоне отыграл 17 матчей.

Трансфером игрока заинтересовалась "Рома", об этом сообщает sports.es. Скауты римской команды считают, что Умтити может справиться с поставленными задачами, и это было бы экономически выгодным переходом. "Барселона" требует трансфер игрока, ведь это поможет им получить дополнительные финансовые вливания.

Хотя есть и другие команды, которые также участвуют в борьбе, такие как "Интер" и "Милан". "Лечче" хочет оформить еще одну аренду, но этот вариант был исключен, несмотря на то, что игрок очень благодарен своему нынешнему клубу.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Барселона в скором времени отправит предложение контракта Месси
yellow-arrow
Украинское Классическое и Барса против Атлетико. Расписание футбола на 20 - 23 апреля
yellow-arrow
Жирона установила солидный ценник на Цыганкова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Интер (Милан) Рома (Рим) Милан Самюэль Умтити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SPORT.ES

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде