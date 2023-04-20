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Рома может подписать защитника Барселоны
Рома заинтересована в услугах центрального защитника Барселоны Самюэля Умтити
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити на правах аренды до конца сезона находится в итальянском клубе
Лечче, где в этом сезоне отыграл 17 матчей.
Трансфером игрока заинтересовалась "Рома", об этом
Хотя есть и другие команды, которые также участвуют в борьбе, такие как "Интер" и "Милан". "Лечче" хочет оформить еще одну аренду, но этот вариант был исключен, несмотря на то, что игрок очень благодарен своему нынешнему клубу.
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