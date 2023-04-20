Рома может подписать защитника Барселоны

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити на правах аренды до конца сезона находится в итальянском клубе

Лечче, где в этом сезоне отыграл 17 матчей.

Трансфером игрока заинтересовалась "Рома", об этом сообщает sports.es. Скауты римской команды считают, что Умтити может справиться с поставленными задачами, и это было бы экономически выгодным переходом. "Барселона" требует трансфер игрока, ведь это поможет им получить дополнительные финансовые вливания.

Хотя есть и другие команды, которые также участвуют в борьбе, такие как "Интер" и "Милан". "Лечче" хочет оформить еще одну аренду, но этот вариант был исключен, несмотря на то, что игрок очень благодарен своему нынешнему клубу.