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Барселона отложила трансфер Фирмино из-за финансовых требований игрока

Испания
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Стороны не смогли согласовать размер зарплаты

Барселона отложила трансфер Фирмино из-за финансовых требований игрока

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" отказалась от подписания нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино свободным агентом из-за финансовых требований 31-летнего футболиста.

В испанском клубе ищут более бюджетные варианты на позицию бразильского форварда, поскольку Роберто запросил слишком высокую зарплату.

31-летний Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Бразильский нападающий сыграл за красных 352 матча, в которых забил 107 голов и сделал 78 результативных передач.

В текущем сезоне нападающий сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

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В статье: Барселона Ливерпуль Роберто Фирмино
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