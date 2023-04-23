Барселона отложила трансфер Фирмино из-за финансовых требований игрока

"Барселона" отказалась от подписания нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино свободным агентом из-за финансовых требований 31-летнего футболиста.

В испанском клубе ищут более бюджетные варианты на позицию бразильского форварда, поскольку Роберто запросил слишком высокую зарплату.

31-летний Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Бразильский нападающий сыграл за красных 352 матча, в которых забил 107 голов и сделал 78 результативных передач.

В текущем сезоне нападающий сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.