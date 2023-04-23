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Барселона может продать Маркоса Алонсо — причина в деньгах
Сам игрок не хочет уезжать из Каталонии
Фото: fcbarcelona.com/ автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Маркос Алонсо хочет отыграть свой контракт с сине-гранатовыми до конца, но руководство команды может попросить испанца уйти из-за финансового фэйр-плей.
32-летний Алонсо стал футболистом испанской команды летом 2022 года. Он подписал контракт до конца сезона, а затем продлил соглашение до лета 2024 года.
"Барселона" в турнирной таблице чемпионата Испании занимает первое место, набрав 73 очка. Следом идёт мадридский "Реал" с 65 баллами.
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