Кристенсен и Дембеле вернутся к игре с Бетисом. Последний восстанавливался от травмы 3 месяца

Усман Дембеле и Андреас Кристенсен вернуться в состав к матчу с "Бетисом" 29-го апреля. Об этом рассказал главный тренер "Барселоны" Хави.

Французский нападающий получил травму подколенного сухожилия в январе и сыграет впервые за 3 месяца. Датский защитник же получил травму в матче сборной с "Финляндией" 23-го марта. У фуллбека была мышечная травма.

"Барселона" идет на первом месте в Ла Лиге, оторвавшись на 11 очков от ближайшего преследователя – "Реала".

Дембеле в этом сезоне успел сыграть 28 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач, в то время как Кристенсен провел 25 поединков и отадал 1 голевой пас.

