  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кристенсен и Дембеле вернутся к игре с Бетисом. Последний восстанавливался от травмы 3 месяца
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристенсен и Дембеле вернутся к игре с Бетисом. Последний восстанавливался от травмы 3 месяца

Испания
(1 голосов)

Важные возвращения в решающем отрывке сезона

Кристенсен и Дембеле вернутся к игре с Бетисом. Последний восстанавливался от травмы 3 месяца

Фото: ФК Барселона

Новина українською

Усман Дембеле и Андреас Кристенсен вернуться в состав к матчу с "Бетисом" 29-го апреля. Об этом рассказал главный тренер "Барселоны" Хави.

Французский нападающий получил травму подколенного сухожилия в январе и сыграет впервые за 3 месяца. Датский защитник же получил травму в матче сборной с "Финляндией" 23-го марта. У фуллбека была мышечная травма.

"Барселона" идет на первом месте в Ла Лиге, оторвавшись на 11 очков от ближайшего преследователя – "Реала".

Дембеле в этом сезоне успел сыграть 28 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач, в то время как Кристенсен провел 25 поединков и отадал 1 голевой пас.

По теме
yellow-arrow
Цыганков vs Винисиус. Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2023
yellow-arrow
Цыганков против Реала и главный матч АПЛ: Сити - Арсенал. Расписание футбола на 24-30 апреля
yellow-arrow
Цыганков vs Лунин. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 31-го тура Ла Лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Андреас Кристенсен Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде