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Кристенсен и Дембеле вернутся к игре с Бетисом. Последний восстанавливался от травмы 3 месяца
Важные возвращения в решающем отрывке сезона
Фото: ФК Барселона
Усман Дембеле и Андреас Кристенсен вернуться в состав к матчу с "Бетисом" 29-го апреля. Об этом рассказал главный тренер "Барселоны" Хави.
Французский нападающий получил травму подколенного сухожилия в январе и сыграет впервые за 3 месяца. Датский защитник же получил травму в матче сборной с "Финляндией" 23-го марта. У фуллбека была мышечная травма.
"Барселона" идет на первом месте в Ла Лиге, оторвавшись на 11 очков от ближайшего преследователя – "Реала".
Дембеле в этом сезоне успел сыграть 28 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач, в то время как Кристенсен провел 25 поединков и отадал 1 голевой пас.
????️ XAVI: "Ousmane Dembélé and Andreas Christensen will be available for Saturday's game." pic.twitter.com/U8VCwQlAld— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2023
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