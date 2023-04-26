Реал все меньше уверен в трансфере Джеймса из-за количества травм

"Реалу" все меньше интересен трасфер защитника "Челси" Риса Джеймса из-за большого количества травм игрока. 24-летний англичанин пропустит остаток сезона.

Он травмировался во время ответного поединка с "Реалом", что стало 5-й травмой игрока в этом сезоне. Он пропустил 26 матчей "синих" из-за разнообразных повреждений.

Сообщалось, что "Реал" видел в Джеймсе идеальную замену для Дани Карвахаля на правом фланге обороны. Испанцы хотели воспользоваться необходимостью "Челси" сокращать зарплатную ведомость и продавать футболистов, чтобы дешевле приобрести игрока.

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В этом сезоне Джеймс провел за "Челси" всего 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.