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Реал все меньше уверен в трансфере Джеймса из-за количества травм
Вчера стало известно, что англичанин пропустит остаток сезона
Фото: https://twitter.com/ReeceJames
"Реалу" все меньше интересен трасфер защитника "Челси" Риса Джеймса из-за большого количества травм игрока. 24-летний англичанин пропустит остаток сезона.
Он травмировался во время ответного поединка с "Реалом", что стало 5-й травмой игрока в этом сезоне. Он пропустил 26 матчей "синих" из-за разнообразных повреждений.
Сообщалось, что "Реал" видел в Джеймсе идеальную замену для Дани Карвахаля на правом фланге обороны. Испанцы хотели воспользоваться необходимостью "Челси" сокращать зарплатную ведомость и продавать футболистов, чтобы дешевле приобрести игрока.
В этом сезоне Джеймс провел за "Челси" всего 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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