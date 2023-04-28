Реал vs Барселона: так кто на самом деле был любимой командой Франко?

Вместо вступления

Жоан Лапорта на прошлой неделе дал скандальную пресс-конференцию по "делу Негрейры".

Наверное, все слышали, что "Барсу" обвиняют в выплате 7,3 млн евро вице-президенту Судейского комитета федерации (RFEF) в 2001-18 годах. Дело это мутное. Каталонцы утверждают, что платили за отчеты об арбитрах; прокуратура же подозревает их во влиянии на результаты.

Точку здесь поставит суд, а пока Лапорта одной фразой сместил акценты из собственного клуба на мадридский:

"Хочу отметить участие частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, утверждающего, что он чувствует себя ущемленным. Клуба, которого всегда любили судьи. Который считался командой режима и был близок к политической и экономической элите".

Для контекста, "режимом" в Испании называют период правления Франсиско Франко. Это было время диктатуры, репрессий и коррупции; просто комплимент ему – уже пятно на репутации.

"Реал" ответил в тот же день – причем не в привычно сдержанном стиле. В видео, которое разместили "Сливочные", приведены примеры содействия Франко именно "Барселоне", а завершается оно ругательством легендарного дона Сантьяго Бернабеу, которое буквально можно перевести так:

"Мне хочется насрать на отца того, кто говорит, что "Реал" был командой режима".

Ну, и понеслось. Тысячи каталонцев объединились в один огромный хор, чтобы напомнить,

Именно "Реал"…

… выиграл самое позорное Эль Класико.

Даже в Мадриде не любят вспоминать полуфинал Кубка-1943, хотя, казалось бы, такую победу можно отмечать чуть ли не каждый год. 11:1 над "Барселоной" – ну чем не повод для гордости? Однако все сложнее.

Это было двухматчевое противостояние, и первый поединок на "Лес Кортс" каталонцы выиграли 3:0. Видеозапись, конечно, не велась – остается верить СМИ, работавшим в условиях тотальной цензуры. Правдивы ли они?

Не соврал ли, например, экс-голкипер "Реала" Эдуардо Теус в своем репортаже для Ya, когда писал:

"Астурийский арбитр Фромбона устроил ужасный рэкет и наказал Мадрид за случайную игру рукой. Кипящий котел "Лес Кортс" довел дело к этому. Освистывая "Реал", болельщики освистывали всю Испанию".



Скрин: Marca.com Скрин: Marca.com

Ну, и началось – "не забудем", не простим". Достоверно известно, что при входе на "Чамартин" перед ответным матчем фанатам раздавали свистки, чтобы они шумели, когда "Барса" будет с мячом. Но кто поверит, что каталонцы проиграли первый тайм 0:8 только из-за шума?

Тогдашний массажист "Барсы" Анхель Мур жаловался, что в команду 90 минут швыряли булыжники. Из-за этого вратарь Луис Миро не мог стоять на воротах и выходил как можно дальше в поле. Когда же он пожаловался полицейскому, тот пытался его арестовать - спас президент "Барсы" Энрике Пиньейро, показавший свои верительные грамоты фалангиста.

Миро, кстати, после этого матча завершил с футболом, хотя ему было всего 30 лет. Вспоминал ли он 1:11? Никогда.

Среди болельщиков "Барсы" также распространился слух, что команда не хотела выходить на второй тайм, и тогда в раздевалку вошел "шеф полиции", предложивший выбор – поле либо тюрьма. Впоследствии неизвестный был идентифицирован как граф Майяльде, губернатор Мадрида и по совместительству агент Гестапо.



Скрин: Marca.com Скрин: Marca.com

При этом пресса синхронно сделала вид, что ничего не произошло. Единственная заметка, шедшая вразрез с линией партии, принадлежала молодому и тогда еще неизвестному Хуану Антонио Самаранчу:

"Мы знали, что этот день войдет в историю, но никто не ожидал увидеть такое. "Барсы" не было на поле, ведь в такой среде с арбитром, не желавшим проблем, невозможно было играть. "Реал" мог забить и больше голов – даже 20".

В результате Самаранча выгнали из газеты и запретили печататься. Из немилости он выйдет позже, когда диктатура будет пытаться легитимироваться в мире без Гитлера и Муссолини.

Впрочем, это уже другая история, и здесь уже фанатам "Реала" есть что сказать, ведь

Именно "Барселона"…

…играет на арене, которой не было бы без помощи Франко.

"Реал" построил стадион, который мы знаем как "Сантьяго Бернабеу", взяв кредит в банке. На эти деньги клуб выкупил землю рядом со своей старой ареной "Чамартин", нанял архитекторов и уже в 1947-м стадион был готов.

???? One for the history books!

???? #OTD in 1947...

???? Santiago Bernabéu pic.twitter.com/vl3CIdQzdV — Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) December 14, 2022

В те времена "Реал" сильно экономил. Так, звезда межвоенного времени Исидро Лангара по возвращении из Америки хотел играть за Мадрид, но тот отказал - мол, нечем платить.

С "Барселоной" все было иначе. Сама идея строительства новой арены возникла в 1951 году. Боссы клуба обратились к муниципальным властям – само собой, франкистам – и те обменяли им неподходящую, болотистую землю на удобную у терминала Диагональ.

Спустя еще три года начались работы. Деньги "Барса" достала, продав землю под старым стадионом "Лес Кортс". Вообще-то это была зеленая зона и на операции с ней были наложены ограничения, однако власти все переиграли, за что президент "Барсы" Франсес Миро-Санс – кстати, член Фаланги – поблагодарил лично Франко.

Думаете это все? Вы ошибаетесь. Во время строительства "Камп Ноу" неожиданно просел грунт, из-за чего арена обошлась "Барсе" в 288 млн песет вместо ожидаемых 67 млн.

Что делают каталонцы? Они обращаются к всесильному Каудильо, который списывает им сначала 230 млн долга в 62-м, а через три года - оставшиеся 205 млн.



Франко, президент "Барсы" Энрике Мартин и форвард Сесар Родригес, 1952 год. Фото: lavanguardia.com Франко, президент "Барсы" Энрике Мартин и форвард Сесар Родригес, 1952 год. Фото: lavanguardia.com

Без этих двух подписей от Франко "Барса" была бы вынуждена объявить банкротство, и в 66-м команда приехала в полном составе в резиденцию диктатора, чтобы выразить благодарность:

"Еще одно спасибо, которое мы должны добавить к бесчисленным благодарностям за помощь Его Превосходительства", - написал клубный журнал "Блауграны".

Но что мы слышим? Опять недовольство фанатов "Барселоны", точно знающих, что это

Именно "Реал"…

…украл у них Альфредо Ди Стефано. И, по мнению "Кулес", не обошлось без помощи Франко.

Аргентинцу было всего 25 лет, когда он приехал в турне в Испанию в 1952-м. Его ситуация была сложной. Тремя годами ранее форвард сбежал из "Ривер Плейта" в колумбийский "Мильонариос", поэтому права на него заявляли оба клуба.

"Барса", которая первая заинтересовалась Ди Стефано, связалась с каталонцем Жоаном Бускетсом, который жил в Колумбии, чтобы тот договорился с "Миллионариос", но не срослось – представитель предложил мало.

Di Stefano y Kubala. Destinados a dominar toda una era futbolística en el Barça.



No pudo ser, porque la dictadura de Francisco Franco, tenía otros planes. pic.twitter.com/DFYGMW47zA — Míster Seitán (@CuentaMister) November 11, 2022

Впрочем, был еще "Ривер Плейт", правильно? "Барса" ударила по рукам с аргентинцами, которым де-юре принадлежал игрок, привезла его к себе, и он даже успел сыграть два товарняка. Вот он, Ди Стефано, в сине-гранатовой форме.

Однако снова на сцену вышел "Мильонариос". В свое время Ди Стефано сбежал туда самовольно, поэтому прав на него у колумбийцев не было, но "Реал" согласовал с ними контракт – и RFEF задумалась.

Сложилась уникальная ситуация: "Барса" договорилась с "Ривер Плейтом", Мадрид – с "Миллионариос". Чью сторону занять? RFEF приняла самое нелепое решение в истории футбола – мол, пусть Ди Стефано играет два сезона за одних и два за других.

Каталонцы восприняли это как унижение и отступили. Еще чуть позже их спортивный директор Пеп Самитьер – по слухам, кумир юности Франко – перешел работать в "Реал". Подозрения в предательстве пали и на Бускетса, нагло сорвавшего первые переговоры в Боготе.

???? Alfredo Di Stefano smoking a cigarette on the Real Madrid bench in 1964. pic.twitter.com/5X6zCyhHa9 — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 26, 2023

Впрочем, и здесь фанатам "Реала" есть чем крыть, ведь до Ди Стефано была другая большая сага, и это

Именно "Барселона"…

…вопреки тогдашним законам подписала великого Ласло Кубалу.

Гениальный венгр покинул родину, когда ее захватили коммунисты, и в 1950-м вместе с другими беглецами из Восточной Европы организовал любительскую команду "Хунгария", которая играла выставочные матчи, как говорится, "за еду".

Уровень Кубалы и его партнеров можно оценить по результатам. Беженцы побеждали сборные Испании и Италии, а также выиграли один из двух матчей против "Реала".

После такого Мадрид немедленно предложил венгру остаться, но в столице как раз гостил Самитьер, ведший роскошную жизнь плейбоя. Звезде 20-х хватило нескольких минут, чтобы уговорить Кубалу сесть в его авто и показаться директорам "Барсы".

Говорят, что просмотр занял 5 минут, после чего клуб предложил Ласло в семь раз большую зарплаты, чем у лучшего бомбардира команды до эпохи Месси Сесара Родригеса.

Впрочем, это было самое простое. Над Кубалой висел дамоклов меч ФИФА, куда обратились венгерская федерация и "Вашаш", которому он принадлежал. По правилам Кубалу ждал пожизненный бан, но Самитьер просто сказал: "Не волнуйтесь, я это улажу".

И уладил! Ласло регулярно появлялся в пропагандистских роликах, рассказывая, как убегал в "свободную страну из коммунистического ада"; с его участием сняли антилевацкий фильм "Асы ищут мира".

Ну, и за это все в апреле 1950 года Франко своим указом присвоил Кубале испанское гражданство, после чего ФИФА скостила его дисквалификацию до одного года.

За ним последовали 280 голов в 345 матчах. Становление "Барсы" как интернационального бренда, где играют мировые звезды, началось именно с Ласло, которого диктатор мог изгнать, однако приютил.

A player who fled communism. Samitier is said to have made the regime understand what a formidable propaganda tool Kubala would become, Ladislav and renamed Ladislao, even making a film about his life story (he plays his own role). pic.twitter.com/y0foC4sTiu — ???????? (@AbdeGOAT) April 18, 2023

И кто же тогда на самом деле команда режима?

Никто конкретно и все сразу.

В авторитарном государстве, где вождь наказывает и награждает по своему усмотрению, лояльность к нему является обязательным условием успеха. Любая оппозиция означает тюрьму или по крайней мере проблемы.

Собственно, поэтому и "Реал", и "Барселона", и даже "Атлетик" во времена Франко были вынуждены с ним дружить.

Ясно, что экс-капралу франкистов Сантьяго Бернабеу эта дружба подходила больше, чем каталонцам, чьего президента Жозепа Суньоля те же франкисты расстреляли, но это уже детали.

Жоан Лапорта достаточно умен, чтобы все понимать, однако ему нужно было перевести стрелки, вот он и затеял заведомо безрезультатную дискуссию, где все перессорятся и каждый останется при своем.

Как менеджер он поступил хитро, но как гражданин – крайне безответственно. В лоскутной Испании вспоминать старые обиды – это лишь верный шаг к новому насилию и ничего более.