Реал vs Барселона: так кто на самом деле был любимой командой Франко?

Жоан Лапорта на прошлой неделе дал скандальную пресс-конференцию по "делу Негрейры".

Наверное, все слышали, что "Барсу" обвиняют в выплате 7,3 млн евро вице-президенту Судейского комитета федерации (RFEF) в 2001-18 годах. Дело это мутное. Каталонцы утверждают, что платили за отчеты об арбитрах; прокуратура же подозревает их во влиянии на результаты.

Точку здесь поставит суд, а пока Лапорта одной фразой сместил акценты из собственного клуба на мадридский:

Для контекста, "режимом" в Испании называют период правления Франсиско Франко. Это было время диктатуры, репрессий и коррупции; просто комплимент ему – уже пятно на репутации.

"Реал" ответил в тот же день – причем не в привычно сдержанном стиле. В видео, которое разместили "Сливочные", приведены примеры содействия Франко именно "Барселоне", а завершается оно ругательством легендарного дона Сантьяго Бернабеу, которое буквально можно перевести так:

Ну, и понеслось. Тысячи каталонцев объединились в один огромный хор, чтобы напомнить,

… выиграл самое позорное Эль Класико.

Даже в Мадриде не любят вспоминать полуфинал Кубка-1943, хотя, казалось бы, такую победу можно отмечать чуть ли не каждый год. 11:1 над "Барселоной" – ну чем не повод для гордости? Однако все сложнее.

Это было двухматчевое противостояние, и первый поединок на "Лес Кортс" каталонцы выиграли 3:0. Видеозапись, конечно, не велась – остается верить СМИ, работавшим в условиях тотальной цензуры. Правдивы ли они?

Не соврал ли, например, экс-голкипер "Реала" Эдуардо Теус в своем репортаже для Ya, когда писал:

Ну, и началось – "не забудем", не простим". Достоверно известно, что при входе на "Чамартин" перед ответным матчем фанатам раздавали свистки, чтобы они шумели, когда "Барса" будет с мячом. Но кто поверит, что каталонцы проиграли первый тайм 0:8 только из-за шума?

Тогдашний массажист "Барсы" Анхель Мур жаловался, что в команду 90 минут швыряли булыжники. Из-за этого вратарь Луис Миро не мог стоять на воротах и выходил как можно дальше в поле. Когда же он пожаловался полицейскому, тот пытался его арестовать - спас президент "Барсы" Энрике Пиньейро, показавший свои верительные грамоты фалангиста.

Миро, кстати, после этого матча завершил с футболом, хотя ему было всего 30 лет. Вспоминал ли он 1:11? Никогда.

Среди болельщиков "Барсы" также распространился слух, что команда не хотела выходить на второй тайм, и тогда в раздевалку вошел "шеф полиции", предложивший выбор – поле либо тюрьма. Впоследствии неизвестный был идентифицирован как граф Майяльде, губернатор Мадрида и по совместительству агент Гестапо.

При этом пресса синхронно сделала вид, что ничего не произошло. Единственная заметка, шедшая вразрез с линией партии, принадлежала молодому и тогда еще неизвестному Хуану Антонио Самаранчу:

В результате Самаранча выгнали из газеты и запретили печататься. Из немилости он выйдет позже, когда диктатура будет пытаться легитимироваться в мире без Гитлера и Муссолини.

Впрочем, это уже другая история, и здесь уже фанатам "Реала" есть что сказать, ведь

…играет на арене, которой не было бы без помощи Франко.

"Реал" построил стадион, который мы знаем как "Сантьяго Бернабеу", взяв кредит в банке. На эти деньги клуб выкупил землю рядом со своей старой ареной "Чамартин", нанял архитекторов и уже в 1947-м стадион был готов.

В те времена "Реал" сильно экономил. Так, звезда межвоенного времени Исидро Лангара по возвращении из Америки хотел играть за Мадрид, но тот отказал - мол, нечем платить.

С "Барселоной" все было иначе. Сама идея строительства новой арены возникла в 1951 году. Боссы клуба обратились к муниципальным властям – само собой, франкистам – и те обменяли им неподходящую, болотистую землю на удобную у терминала Диагональ.

Спустя еще три года начались работы. Деньги "Барса" достала, продав землю под старым стадионом "Лес Кортс". Вообще-то это была зеленая зона и на операции с ней были наложены ограничения, однако власти все переиграли, за что президент "Барсы" Франсес Миро-Санс – кстати, член Фаланги – поблагодарил лично Франко.

Думаете это все? Вы ошибаетесь. Во время строительства "Камп Ноу" неожиданно просел грунт, из-за чего арена обошлась "Барсе" в 288 млн песет вместо ожидаемых 67 млн.

Что делают каталонцы? Они обращаются к всесильному Каудильо, который списывает им сначала 230 млн долга в 62-м, а через три года - оставшиеся 205 млн.

Без этих двух подписей от Франко "Барса" была бы вынуждена объявить банкротство, и в 66-м команда приехала в полном составе в резиденцию диктатора, чтобы выразить благодарность:

Но что мы слышим? Опять недовольство фанатов "Барселоны", точно знающих, что это

…украл у них Альфредо Ди Стефано. И, по мнению "Кулес", не обошлось без помощи Франко.

Аргентинцу было всего 25 лет, когда он приехал в турне в Испанию в 1952-м. Его ситуация была сложной. Тремя годами ранее форвард сбежал из "Ривер Плейта" в колумбийский "Мильонариос", поэтому права на него заявляли оба клуба.

"Барса", которая первая заинтересовалась Ди Стефано, связалась с каталонцем Жоаном Бускетсом, который жил в Колумбии, чтобы тот договорился с "Миллионариос", но не срослось – представитель предложил мало.

Впрочем, был еще "Ривер Плейт", правильно? "Барса" ударила по рукам с аргентинцами, которым де-юре принадлежал игрок, привезла его к себе, и он даже успел сыграть два товарняка. Вот он, Ди Стефано, в сине-гранатовой форме.

Однако снова на сцену вышел "Мильонариос". В свое время Ди Стефано сбежал туда самовольно, поэтому прав на него у колумбийцев не было, но "Реал" согласовал с ними контракт – и RFEF задумалась.

Сложилась уникальная ситуация: "Барса" договорилась с "Ривер Плейтом", Мадрид – с "Миллионариос". Чью сторону занять? RFEF приняла самое нелепое решение в истории футбола – мол, пусть Ди Стефано играет два сезона за одних и два за других.

Каталонцы восприняли это как унижение и отступили. Еще чуть позже их спортивный директор Пеп Самитьер – по слухам, кумир юности Франко – перешел работать в "Реал". Подозрения в предательстве пали и на Бускетса, нагло сорвавшего первые переговоры в Боготе.

Впрочем, и здесь фанатам "Реала" есть чем крыть, ведь до Ди Стефано была другая большая сага, и это

…вопреки тогдашним законам подписала великого Ласло Кубалу.

Гениальный венгр покинул родину, когда ее захватили коммунисты, и в 1950-м вместе с другими беглецами из Восточной Европы организовал любительскую команду "Хунгария", которая играла выставочные матчи, как говорится, "за еду".

Уровень Кубалы и его партнеров можно оценить по результатам. Беженцы побеждали сборные Испании и Италии, а также выиграли один из двух матчей против "Реала".

После такого Мадрид немедленно предложил венгру остаться, но в столице как раз гостил Самитьер, ведший роскошную жизнь плейбоя. Звезде 20-х хватило нескольких минут, чтобы уговорить Кубалу сесть в его авто и показаться директорам "Барсы".

Говорят, что просмотр занял 5 минут, после чего клуб предложил Ласло в семь раз большую зарплаты, чем у лучшего бомбардира команды до эпохи Месси Сесара Родригеса.

Впрочем, это было самое простое. Над Кубалой висел дамоклов меч ФИФА, куда обратились венгерская федерация и "Вашаш", которому он принадлежал. По правилам Кубалу ждал пожизненный бан, но Самитьер просто сказал: "Не волнуйтесь, я это улажу".

И уладил! Ласло регулярно появлялся в пропагандистских роликах, рассказывая, как убегал в "свободную страну из коммунистического ада"; с его участием сняли антилевацкий фильм "Асы ищут мира".

Ну, и за это все в апреле 1950 года Франко своим указом присвоил Кубале испанское гражданство, после чего ФИФА скостила его дисквалификацию до одного года.

За ним последовали 280 голов в 345 матчах. Становление "Барсы" как интернационального бренда, где играют мировые звезды, началось именно с Ласло, которого диктатор мог изгнать, однако приютил.

