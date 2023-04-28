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Дембеле и Кристенсен попали в заявку Барселоны на матч с Бетисом
Оба игрока смогут помочь команде
Фото: fcbarcelona.com
Тренерский штаб "Барселоны" получил двойное усиление перед игрой с "Бетисом". Нападающий Усман Дембеле и защитник Андреас Кристенсен включены в заявку на предстоящую игру.
Оба игрока полностью восстановились после травм.
Французский форвард получил травму подколенного сухожилия в январе и сыграет впервые за 3 месяца. Датский защитник травмировался в матче сборной с Финляндией 23-го марта. У фулбека была мышечная травма.
Матч 32-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Бетис" состоится в субботу, 29 апреля и начнется в 22:00.
Каталонцы идут на первом месте в чемпионате, оторвавшись на 11 очков от ближайшего преследователя – "Реала".
They're baaaaaack! ???? pic.twitter.com/fKDvM0SIjv— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 28, 2023
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