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Футболисты Реала попросили Винисиуса быть менее импульсивным и не общаться с арбитрами

Испания
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Бразилец вредит команде своей эмоциональностью

Футболисты Реала попросили Винисиуса быть менее импульсивным и не общаться с арбитрами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты "Реала" просят вингера Винисиуса Жуниора иметь самообладание на поле, меньше говорить с арбитрами, не реагировать на фанов соперника и больше сосредотачиваться на игре.

В матче с "Жироной" (2:4) несколько фанов противника скандировали "обезьяна" в адрес Винисиуса, а он все время на это отвлекался. Также он получил желтую в этой игре, потому что постоянно разговаривал с арбитром.

Бразилец в этом сезоне забил 22 гола и сделал 19 ассистов в 44 матчах. Его контракт действует до лета 2026 года.

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В статье: расизм Реал (Мадрид) Жирона Винисиус Жуниор
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Источник:
Relevo

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