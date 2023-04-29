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Футболисты Реала попросили Винисиуса быть менее импульсивным и не общаться с арбитрами
Бразилец вредит команде своей эмоциональностью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты "Реала" просят вингера Винисиуса Жуниора иметь самообладание на поле, меньше говорить с арбитрами, не реагировать на фанов соперника и больше сосредотачиваться на игре.
В матче с "Жироной" (2:4) несколько фанов противника скандировали "обезьяна" в адрес Винисиуса, а он все время на это отвлекался. Также он получил желтую в этой игре, потому что постоянно разговаривал с арбитром.
Бразилец в этом сезоне забил 22 гола и сделал 19 ассистов в 44 матчах. Его контракт действует до лета 2026 года.
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