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Реал ускорит продажу левого защитника, если удастся продлить контракт с Начо
Клуб хочет сократить зарплатную ведомость
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал" готов продать левого защитника Ферлана Менди. Клуб ускорит этот процесс, если новый контракт подпишет Начо.
Соглашение Менди при этом действует до лета 2025 года, но ему не собираются предлагать пролонгацию. Он не входит в планы тренерского штаба команды.
В текущем сезоне 27-летний француз сыграл 25 матчей, а значительную часть сезона он пропустил из-за травм.
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Источник:Marca
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