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Хави о Фати: Конкуренция в Барселоне - это нормально

Испания
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Коуч каталонцев об игровом времени испанского вингера

Хави о Фати: Конкуренция в Барселоне - это нормально

Getty Images / Global Images Ukraine

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Хави прокомментировал отсутствие регулярной практики в основе у Ансу Фати.

"Конкуренция -- это нормально. Сейчас я вижу, что Ферран и Рафинья чувствуют себя лучше Фати. В клубе присутствует конкуренция и единственный, кто принимает решения - это тренер. Ансу получал время и был важен для нас" - цитирует слова Хави Фабрицио Романо в своем твиттере.

В этом сезоне молодой вингер принял участие в 44 матчах, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Ансу Фати
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