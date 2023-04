Примера. Вальядолид - Атлетико 2:5. Рано успокоились, но вовремя спохватились

"Атлетико" без малейших проблем забил три гола "Вальядолиду", после чего бросил играть - и это едва не закончилось сенсацией.

Почему "Пусела" забегала только при счете 0:3 - загадка, но факт есть факт - на старте ее просто не было на поле. "Матрасники" делали, что хотели.

Первый гол - дикая позиционная ошибка Фреснеды; Молине оставалось только прошить Масипа без сопротивления.

Второй мяч - это уже сам Масип куда-то побежал на выходе, но Хименес успел к мячу первым.

Третий - результат отсутствия подстраховки у "Вальядолида". Гризманн и Мората вывалились вдвоем на одного Эль-Ямика, и марокканец не спас.

12 - Antoine Griezmann ???????? has provided 12 assists for Atlético de Madrid in LaLiga 2022/23, the most by a player after the first 32 games of the season since Lionel Messi ???????? in 2019/20 (17). Star. pic.twitter.com/cKzYrF61nh

Где-то даже логично, что "Атлетико" после этого немного расслабился. Кто ж знал, что "Вальядолид" внезапно воскреснет? Даже фанаты в это не верили. Но делу помог Эрмосо, зачем-то ударивший Ларина в лицо при подаче - сам потерпевший реализовал пенальти, и понеслась.

После перерыва "Матрасники" еще провели 2-3 неплохих акции, но в целом "Вальядолид" их задушил. Эскудеро отыграл один мяч после углового, но это лишь вершина айсберга. Хоакин Фернандес после другого стандарта пробил в штангу; Серхио Леон после подачи ударил в крестовину. А сколько было полумоментов - не сосчитать.

Наверное, своими стараниями "Пусела" заслужила ничью, но "Атлетико" тоже не промах. "Матрасники" страдали-страдали, а затем выстрелили контратаками, которые уже окончательно решили вообще все. Вот это сценарий!

9 - Since the restart of competition after the 2022 World Cup, Álvaro Morata has scored nine goals for Atlético de Madrid in all competitions, the most of any Spanish player from Europe's big five leagues (Marco Asensio, eight). Smile. pic.twitter.com/TRIxU7e7D5