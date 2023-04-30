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Примера. Вальядолид - Атлетико 2:5. Рано успокоились, но вовремя спохватились

Испания
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Эффектная победа

Примера. Вальядолид - Атлетико 2:5. Рано успокоились, но вовремя спохватились

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" без малейших проблем забил три гола "Вальядолиду", после чего бросил играть - и это едва не закончилось сенсацией.

Почему "Пусела" забегала только при счете 0:3 - загадка, но факт есть факт - на старте ее просто не было на поле. "Матрасники" делали, что хотели.

Первый гол - дикая позиционная ошибка Фреснеды; Молине оставалось только прошить Масипа без сопротивления.

Второй мяч - это уже сам Масип куда-то побежал на выходе, но Хименес успел к мячу первым.

Третий - результат отсутствия подстраховки у "Вальядолида". Гризманн и Мората вывалились вдвоем на одного Эль-Ямика, и марокканец не спас.

Где-то даже логично, что "Атлетико" после этого немного расслабился. Кто ж знал, что "Вальядолид" внезапно воскреснет? Даже фанаты в это не верили. Но делу помог Эрмосо, зачем-то ударивший Ларина в лицо при подаче - сам потерпевший реализовал пенальти, и понеслась.

После перерыва "Матрасники" еще провели 2-3 неплохих акции, но в целом "Вальядолид" их задушил. Эскудеро отыграл один мяч после углового, но это лишь вершина айсберга. Хоакин Фернандес после другого стандарта пробил в штангу; Серхио Леон после подачи ударил в крестовину. А сколько было полумоментов - не сосчитать.

Наверное, своими стараниями "Пусела" заслужила ничью, но "Атлетико" тоже не промах. "Матрасники" страдали-страдали, а затем выстрелили контратаками, которые уже окончательно решили вообще все. Вот это сценарий!

В таблице у команды Симеоне после этого 65 очков - на 3 меньше, чем у "Реала". "Вальядолид" с 35 очками остался 15-м.

32-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Атлетико" - 2:5

Голы: Ларин, 42 (с пенальти), Эскудеро, 74 - Молина, 20, Хименес, 24, Мората, 38, Хоакин Фернандес, 86 (автогол), Депай, 90+3

"Вальядолид": Масип - Хоакин Фернандес, Онгла (Плано, 88), Эль-Ямик - Луис Перес, Мончу, Кике Перес (Иван Санчес, 60), Фреснеда (Эскудеро, 60) - Агуадо - Плата, Ларин

"Атлетико": Грбич - Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо, Карраско (Депай, 79) - де Пауль, Коке (Сауль, 79), Лемар (Кондогбья, 68) - Мората (Корреа, 64), Гризманн

Предупреждения: Мончу, 9, Кике Перес, 43 - Эрмосо, 40

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вальядолид
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.05.2023 в 00:50
Молодцы Атлетико! Нужно выиграть все оставшиеся игры и надеяться на потерю очков ФК НАСРАТЬ НА ОТЦА.
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