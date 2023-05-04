Гризманн стал четвертым лучшим бомбардиром Атлетико в Ла Лиге в истории

Антуан Гризманн оформил дубль в матче 33-го тура Ла Лиги "Атлетико" – "Кадис" (5:1). Голы на 2-ой и 27-ой минуте стали 109 и 110 для француза за "матрасников" в чемпионате Испании.

Только 3 игрока забили больше него – это Франциско Кампос, Луис Арагонес и Адриан Эскудеро – все они испанцы.

Топ-5 лучших бомбардиров "Атлетико" в Ла Лиге выглядит следующим образом:

Адриан Эскудеро – 150 Луис Арагонес – 123 Франциско Кампос – 120 Антуан Гризманн – 110 Хосе Еулугио Гарате – 109

В этом сезоне Гризманн провел за "Атлетико" 43 матча, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. 13 мячей он забил в Ла Лиге.