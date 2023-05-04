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Гризманн стал четвертым лучшим бомбардиром Атлетико в Ла Лиге в истории
В топ-5 одни испанцы
Фото: twitter.com/AntoGriezmann
Антуан Гризманн оформил дубль в матче 33-го тура Ла Лиги "Атлетико" – "Кадис" (5:1). Голы на 2-ой и 27-ой минуте стали 109 и 110 для француза за "матрасников" в чемпионате Испании.
Только 3 игрока забили больше него – это Франциско Кампос, Луис Арагонес и Адриан Эскудеро – все они испанцы.
Топ-5 лучших бомбардиров "Атлетико" в Ла Лиге выглядит следующим образом:
- Адриан Эскудеро – 150
- Луис Арагонес – 123
- Франциско Кампос – 120
- Антуан Гризманн – 110
- Хосе Еулугио Гарате – 109
В этом сезоне Гризманн провел за "Атлетико" 43 матча, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. 13 мячей он забил в Ла Лиге.
110 - Top 5 highest scorers for Atlético de Madrid in LaLiga history:— OptaJose (@OptaJose) May 3, 2023
???????? Adrián Escudero 150
???????? Luis Aragonés 123
???????? Francisco Campos 120
???????? ANTOINE GRIEZMANN 110
???????? Jose Eulogio Gárate 109
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