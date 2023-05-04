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Гризманн стал четвертым лучшим бомбардиром Атлетико в Ла Лиге в истории

Испания
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В топ-5 одни испанцы

Гризманн стал четвертым лучшим бомбардиром Атлетико в Ла Лиге в истории

Фото: twitter.com/AntoGriezmann

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Антуан Гризманн оформил дубль в матче 33-го тура Ла Лиги "Атлетико" – "Кадис" (5:1). Голы на 2-ой и 27-ой минуте стали 109 и 110 для француза за "матрасников" в чемпионате Испании.

Только 3 игрока забили больше него – это Франциско Кампос, Луис Арагонес и Адриан Эскудеро – все они испанцы.

Топ-5 лучших бомбардиров "Атлетико" в Ла Лиге выглядит следующим образом:

  1. Адриан Эскудеро – 150
  2. Луис Арагонес – 123
  3. Франциско Кампос – 120
  4. Антуан Гризманн – 110
  5. Хосе Еулугио Гарате – 109

В этом сезоне Гризманн провел за "Атлетико" 43 матча, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. 13 мячей он забил в Ла Лиге.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Кадис
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