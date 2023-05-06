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Барселона не может найти средства на трансфер Амрабата

Испания
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Потенциальный переход может сорваться

Барселона не может найти средства на трансфер Амрабата

Фото: @acffiorentina

Новина українською

Хавбек "Фиорентины" Софьян Амрабат является объектом интереса "Барселоны" в течение всего сезона, но оформить трансфер марокканца каталонцы не могут из-за отсутствия финансов.

Контракт Амрабата не истекает в июне 2023 года, поэтому "Фиорентина" имеет право требовать отступных за своего полузащитника. Речь идет о 25 млн евро, и эта сумма может оказаться слишком большой для "Барселоны", которая вынуждена действовать в рамках ограничений, наложенных после нарушения финансового фэйр-плей.

Помимо Амрабата, "Барселона" рассматривает кандидатуру Илкая Гюндогана. В общем, приоритетными целями клуба на рынке летом будут игроки, чьи контракты истекают в конце текущего сезона.

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В статье: Барселона Софиян Амрабат
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Источник:
Marca

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