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Левандовский и Араухо кандидаты на капитанскую повязку в Барселоне, если Альба уйдет
Капитаном также хотел бы стать Усман Дембеле
Getty Images / Global Images Ukraine
В "Барселоне" присматриваются к кандидатам на звание капитана на будущий сезон, после крупных состоявшихся и потенциальных расставаний с легендами клуба. Во время предсезонки в команде путем голосования выберут четвертого капитана.
Сегодня стало известно, что Серхио Бускетс покинет клуб. Он был капитаном команды после ухода Лео Месси летом 2021-го.
При этом, летом клуб также может покинуть Жорди Альба. В таком случае первым капитаном будет Серхи Роберто.
В любом случае команде необходимо выбрать ещё одного капитана: Альба регулярно уступает место в основном составе молодому Бальде, Роберто также не является крепким игроком основы в "Барсе".
Считается, что на роль четвертого капитана будут претендовать Рональд Араухо и Роберт Левандовский. Хави одобрил включение уругвайцца и поляка в число капитанов.
Также капитанскую повязку в "Барсе" хотел бы носить Усман Дембеле, но его кандидатура не устраивает всех в команде, в то время как Левадновский и Араухо устраивают всех.
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