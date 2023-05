Примера. Мальорка - Кадис 1:0. Побеждает эффективный

"Мальорка" победила "Кадис" благодаря активному старту и немалой доли везения.

Единственный гол "Киновари" забил Маффео после стандарта - Пабло добил мяч в сетку после удара Баба в перекладину.

Концовку первого тайма и весь второй "Кадис" провел лучше, активнее, но вырвать хотя бы ничью ему помешало отсутствие в составе забивных игроков. Зимний новичок из Сегунды Крис Рамос пока не тянет. В одном моменте он по сути украл гол у своего же партнера Собрино; во втором - пробил плохо из выгодной позиции.

Удар Карселена после штрафного тоже совсем чуть-чуть разошелся с целью; когда же Луис Эрнандес таки отправил мяч в сетку, на линии его ждал Дани Родригес.

"Мальорка" сыграла не лучший свой матч, но выстояла - и теперь у нее 44 очка, это 12-е место. У "Кадиса" - 15-я позиция, 35 баллов и всего одно очко преимущества над зоной вылета. На "Сон Моиш" "Субмарина" проиграла уже 4-й раз подряд.

4 - @RCD_Mallorca have won each of their last four home games against Cádiz in @LaLigaEN, having won just one of the first five (W1 D2 L2).



