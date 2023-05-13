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Примера. Реал Сосьедад - Жирона 2:2. Битва равных и пятый ассист Цыганкова

Испания
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Каталонцы проявили характер

Примера. Реал Сосьедад - Жирона 2:2. Битва равных и пятый ассист Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" и "Жирона" сыграли равный, эффектный и богатый на события матч.

Гости начисто проспали старт. Оярсабаль забил с пенальти, который привез Рикельме; затем Цыганков потерял при подаче Давида Сильву, позволив ветерану расстрелять ворота.

Были и другие шансы - например, Серлота заблокировал в трех метрах от ворот отчаянный подкат Давида Лопеса.

Что это было? Бог его знает, но уже в середине тайма и "Жирона", и конкретно Цыганков преобразились. Пошли атаки и моменты.

Виктор заработал и подал угловой - Ремиро еле отбил удар Буэно. Затем пошла еще атака справа - и на сей раз Коуто с рикошетом отправил мяч в угол. Цыганкову засчитали ассист, но, если честно, его роль в голе - около 1%. Больше он запомнился дальним ударом под перекладину - Ремиро еле успел выкинуть руку.

Ну, и кульминация первого тайма - гол со стандарта в компенсированное время. Стуани доказал, что и 36 лет не растерял талант бомбардира.

Кажется, "Сосьедад" это шокировало. Во втором тайме проблемы гостям создавал главным образом Кубо. У "Жироны" фулбеки играют высоко, а возрастной Давид Лопес не успевал их страховать - вот в чем дело. Это все могло закончиться дублем Сильвы, но Давид запорол идеальный пас японца. В ответ "Жирона" провела атаку левым краем, и Ремиро снял мяч с головы Мартина.

Ну, а большую часть второй половины команды боролись, и порой жестко - отсюда и удаление жиронского тафгая Ромеу.

Его точно будет не хватать в следующем туре, а пока констатируем, что "Жирона" в таблице 7-я с 48 очками - это зона Лиги конференций. У "Реала Сосьедад" - 62 балла и 4-я позиция, дающая место в ЛЧ.

34-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Жирона" - 2:2

Голы: Оярсабаль, 5 (с пенальти), Давид Сильва, 24 - Коуто, 37, Стуани, 45+2

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия (Барренечеа, 64), Ле Норманн, Муньос - Кубо, Субименди, Мерино, Оярсабаль (Пачеко, 64) - Давид Сильва, Серлот (Карлос Фернандес, 81)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес - Ромеу - Коуто (Артеро, 72), Цыганков, Мартин (Хуанпе, 90+1), Рикельме (Кальенс, 90+1) - Стуани (Рейньер, 72)

Предупреждения: Субельдия, 11, Ле Норманн, 38, Оярсабаль, 62, Барренечеа, 78, Субименди, 90+4 - Ромеу, 49, Арнау, 55

Удаление: Ромеу, 87

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
13.05.2023 в 17:10
Витя тоже молодец! Не забил, но играл очень прилично, создавал, отдавал, боролся, защищался. Красавец! А жажа, как всегда сосёт.
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Барселиниуc (землянин)
13.05.2023 в 17:03
Браво Жирона! Мужики! До клубного рекорда (51) осталось три очка!
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