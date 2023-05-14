Существует альтернатива – Реал не будет претендовать на Мбаппе летом

Мадридский "Реал" не будет вести переговоры с ПСЖ о переходе нападающего Килиана Мбаппе в предстоящее трансферное окно.

Переход игрока в 2023 году невозможен из-за зарплаты игрока и нежелания "Реала" платить ПСЖ. Ситуация может измениться только в 2024 году, если Кильян решит покинуть клуб за год до конца контракта.

Пока "Реал" считает Винисиуса более значимой фигурой, чем Мбаппе, и полностью доверяет игроку. В прошлом году Мбаппе был близок к переходу в "Реал", но в итоге продлил контракт с ПСЖ.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 40 матчах ПСЖ во всех турнирах, отличившись 38 голами и 9 ассистами. Он принял участие в ЧМ-2022, где сборная Франции заняла второе место.