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Существует альтернатива – Реал не будет претендовать на Мбаппе летом

Испания
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Мадридский клуб имеет, кем заменить Килиана

Существует альтернатива – Реал не будет претендовать на Мбаппе летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" не будет вести переговоры с ПСЖ о переходе нападающего Килиана Мбаппе в предстоящее трансферное окно.

Переход игрока в 2023 году невозможен из-за зарплаты игрока и нежелания "Реала" платить ПСЖ. Ситуация может измениться только в 2024 году, если Кильян решит покинуть клуб за год до конца контракта.

Пока "Реал" считает Винисиуса более значимой фигурой, чем Мбаппе, и полностью доверяет игроку. В прошлом году Мбаппе был близок к переходу в "Реал", но в итоге продлил контракт с ПСЖ.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 40 матчах ПСЖ во всех турнирах, отличившись 38 голами и 9 ассистами. Он принял участие в ЧМ-2022, где сборная Франции заняла второе место.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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