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Даже в случае победы. Ла Лига не проведет награждение Барселоны после матча против Эспаньола

Испания
(1 голосов)

Причина довольно проста

Даже в случае победы. Ла Лига не проведет награждение Барселоны после матча против Эспаньола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 14 мая, "Барселона" в матче 34 тура чемпионата Испании может оформить досрочную победу в Ла Лиге. Однако "блауграна", даже в случае триумфа, не получит титул после дерби.

Как сообщает Mundo Deportivo, в Федерации футбола Испании склоняются к варианту, чтобы награждение состоялось на “Камп Ноу”. Таким образом, команда может разделить триумф в чемпионате со своими болельщиками.

Следующий домашний матч запланирован на 20 мая против "Реала Сосьедад". Именно после него может состояться вручение трофея команде.

Сегодняшний поединок против Эспаньола начнется в 22:00. Для досрочного оформления титула "блаугране" нужна только победа.

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В статье: Барселона Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
14.05.2023 в 13:43
Вот и чудненько. Сегодня обольёмся шампанским в раздевалке, а 20 мая искупаемся в овациях трибун.
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