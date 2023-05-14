Даже в случае победы. Ла Лига не проведет награждение Барселоны после матча против Эспаньола

Сегодня, 14 мая, "Барселона" в матче 34 тура чемпионата Испании может оформить досрочную победу в Ла Лиге. Однако "блауграна", даже в случае триумфа, не получит титул после дерби.

Как сообщает Mundo Deportivo, в Федерации футбола Испании склоняются к варианту, чтобы награждение состоялось на “Камп Ноу”. Таким образом, команда может разделить триумф в чемпионате со своими болельщиками.

Следующий домашний матч запланирован на 20 мая против "Реала Сосьедад". Именно после него может состояться вручение трофея команде.

Сегодняшний поединок против Эспаньола начнется в 22:00. Для досрочного оформления титула "блаугране" нужна только победа.