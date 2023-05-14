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Даже в случае победы. Ла Лига не проведет награждение Барселоны после матча против Эспаньола
Причина довольно проста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 мая, "Барселона" в матче 34 тура чемпионата Испании может оформить досрочную победу в Ла Лиге. Однако "блауграна", даже в случае триумфа, не получит титул после дерби.
Как сообщает Mundo Deportivo, в Федерации футбола Испании склоняются к варианту, чтобы награждение состоялось на “Камп Ноу”. Таким образом, команда может разделить триумф в чемпионате со своими болельщиками.
Следующий домашний матч запланирован на 20 мая против "Реала Сосьедад". Именно после него может состояться вручение трофея команде.
Сегодняшний поединок против Эспаньола начнется в 22:00. Для досрочного оформления титула "блаугране" нужна только победа.
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