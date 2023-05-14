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Миятович: Реал ничего не может сделать с Азаром, его невозможно продать
Функционер рассказал, почему Эден потерял свой уровень
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок и директор "Реала" Предраг Миятович объяснил, почему произошел серьезный спад в игре хавбека команды Эдена Азара.
Бельгиец, напомним, вышел в стартовом составе на матч 34-го тура Ла Лиги с "Хетафе" (1:0) и был заменен на 61-й минуте, не совершив никаких результативных действий.
"Реал" ничего не может сделать, его невозможно продать. Эден утратил желание играть в футбол. "Реалу" придется оставить его на год, который еще есть по контракту", - говорит Миятович.
Напомним, Эден Азар провел шесть матчей в Ла Лиге в этом сезоне и отдал один голевой пас.
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