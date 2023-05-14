Миятович: Реал ничего не может сделать с Азаром, его невозможно продать

Экс-игрок и директор "Реала" Предраг Миятович объяснил, почему произошел серьезный спад в игре хавбека команды Эдена Азара.

Бельгиец, напомним, вышел в стартовом составе на матч 34-го тура Ла Лиги с "Хетафе" (1:0) и был заменен на 61-й минуте, не совершив никаких результативных действий.

"Реал" ничего не может сделать, его невозможно продать. Эден утратил желание играть в футбол. "Реалу" придется оставить его на год, который еще есть по контракту", - говорит Миятович.

Напомним, Эден Азар провел шесть матчей в Ла Лиге в этом сезоне и отдал один голевой пас.