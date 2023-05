Барселона досрочно выиграла чемпионат Испании-2022/23

"Барселона" выиграла свою первую Ла Лигу с 2019 года - и первую после эпохи Лео Месси.

Глобально в титуле никто не сомневался уже 4-5 недель, но именно сегодня каталонцы оформили все официально, оторвавшись на недостижимые для "Реала" 14 очков.

И как оторвались! Это было реально по-чемпионски. "Эспаньол" был уничтожен на его же поле с самых первых минут. Движение мяча, дриблинг, открывания в штрафной, даже подкаты - все работало у "Барсы".

Первый убойный момент упустил Педри, но на этом везение "Попугаев" закончилось. На 11-й минуте Левандовский замкнул прострел Бальде, а спустя 9 минут уже сам Алехандро замкнул навес Педри.

2 - Robert Lewandowski ???????? is the first Barcelona player to score two goals in a first half of a LaLiga away game against Espanyol since Patrick Kluivert ???????? in December 2003. Impact. pic.twitter.com/USLn2WyEFX

"Эспаньол" на фоне соседей выглядел командой из низшей лиги. Стоило "Барсе" хоть немного ускориться, как "Попугаи" моментально сыпались. Оскар Хиль справа и Бриан Оливан слева выдали худший матч в сезоне, когда следовало сыграть лучший.

"Барса" могла забить даже 10 голов, и чудом остановилась на четырех. Левандовский оформил дубль, замкнув прострел Рафиньи, а Кунде забил после гениального заброса де Йонга.

Хозяева? Они выровняли игру только при счете 0:4, когда соперники уже думали исключительно о том, как будут праздновать трофей. Гол престижа от Пуадо выглядел симпатично, но абсолютно ничего не изменил, как и добивание Хоселу в последней атаке. "Эспаньол" 19-й в таблице, у него 31 очко и ему надо отыграть еще 5, чтобы остаться в элите.

Ну, а "Барсе" наше уважение. Сильный сезон выдала команда Хави, и оформление чемпионства на поле врага - очередное тому подтверждение.

27 - Barcelona have won their 27th LaLiga title, their first since 2018/19 under Ernesto Valverde, ending their worst run of consecutive seasons without winning the title (three) since the four between 2000/2001 and 2003/04. Alirón. pic.twitter.com/cDfjXl1KpL