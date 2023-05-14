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Барселона досрочно выиграла чемпионат Испании-2022/23

Испания
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(1 голосов)

В дерби "Эспаньол" был уничтожен

Барселона досрочно выиграла чемпионат Испании-2022/23

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" выиграла свою первую Ла Лигу с 2019 года - и первую после эпохи Лео Месси.

Глобально в титуле никто не сомневался уже 4-5 недель, но именно сегодня каталонцы оформили все официально, оторвавшись на недостижимые для "Реала" 14 очков.

И как оторвались! Это было реально по-чемпионски. "Эспаньол" был уничтожен на его же поле с самых первых минут. Движение мяча, дриблинг, открывания в штрафной, даже подкаты - все работало у "Барсы".

Первый убойный момент упустил Педри, но на этом везение "Попугаев" закончилось. На 11-й минуте Левандовский замкнул прострел Бальде, а спустя 9 минут уже сам Алехандро замкнул навес Педри.

"Эспаньол" на фоне соседей выглядел командой из низшей лиги. Стоило "Барсе" хоть немного ускориться, как "Попугаи" моментально сыпались. Оскар Хиль справа и Бриан Оливан слева выдали худший матч в сезоне, когда следовало сыграть лучший.

"Барса" могла забить даже 10 голов, и чудом остановилась на четырех. Левандовский оформил дубль, замкнув прострел Рафиньи, а Кунде забил после гениального заброса де Йонга.

Хозяева? Они выровняли игру только при счете 0:4, когда соперники уже думали исключительно о том, как будут праздновать трофей. Гол престижа от Пуадо выглядел симпатично, но абсолютно ничего не изменил, как и добивание Хоселу в последней атаке. "Эспаньол" 19-й в таблице, у него 31 очко и ему надо отыграть еще 5, чтобы остаться в элите.

Ну, а "Барсе" наше уважение. Сильный сезон выдала команда Хави, и оформление чемпионства на поле врага - очередное тому подтверждение.

34-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Барселона" - 2:4

Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 - Левандовский, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53

"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Монтес, Серхи Гомес (Пуадо, 46), Кабрера, Оливан (Колеошо, 84) - Меламед (Эспозито, 87), Дардер, Денис Суарес (Калеро, 46) - Брейтуэйт (Педроса, 55), Хоселу

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо (Альба, 63), Кристенсен (Маркос Алонсо, 74), Бальде - Педри (Кессье, 89), Бускетс, де Йонг - Рафинья (Дембеле, 62), Левандовский, Гави (Фати, 75)

Предупреждения: Дардер, 39 - Кунде, 2, Гави, 39, Альба, 82

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В статье: Барселона Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (21)
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Барселиниуc (землянин)
15.05.2023 в 00:11
А какие же всё-таки фанаты Скотоньола гниды, не дали игрокам Барсы толком отпраздновать на поле. Хорошо, шо команда этих пи@арасов отправляется в Сегунду и надеюсь надолго.
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Spokoyno (Київ)
15.05.2023 в 00:06
Шо і треба було довести. І Барселона стала чемпіоном, і "доброзичливі сусіди" в прольоті. Ну і нарешті Левандовський двадцятку розміняв. Ґаві потрібно щось заспокійливе перед грою давати... Якщо суддя заряджений, то йому НІЧОГО не доведеш! Можеш тільки картку отримати.
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0
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Romantíco777 (Alicante)
15.05.2023 в 00:05
Всех болельщиков Барселоны с чемпионством!!!Все мы люди!!!
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
15.05.2023 в 00:13
Но не все человеки.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
15.05.2023 в 00:03
За Тер Штегена обидно. Марк так старался, так старался... но лупоглазый идиот снял Араухо и Кристенсена и пошли провалы в обороне, баран блъ..
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.05.2023 в 00:01
с золотом!
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
15.05.2023 в 00:04
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
14.05.2023 в 23:57
МЫ - ЧЕМПИОНЫ!!!
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+1
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.05.2023 в 00:01
Будьмо!
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.05.2023 в 00:04
Будьмо!
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
14.05.2023 в 23:54
Поздравляю адекватных болельщиков Барселоны с долгожданным чемпионством. Сильно не расслабляйтесь, в следующем сезоне будет сложнее
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
14.05.2023 в 23:58
Я тоже одного такого знаю. Как раз тот, который из Франковска.
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+2
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
14.05.2023 в 23:59
Да)
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
15.05.2023 в 00:00
Якщо Реал позбудиться деяких пенсіонерів і підсилить склад, то так...
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0
0
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hrdhrd (Украина)
15.05.2023 в 00:03
Да тут даже не пенсионеры повлияли, а сильно большой кусок попытались ухватить, в итоге растеряли зимой сильно много очков. Надо было кубок сливать еще на ранней стадии. Ну ладно, выиграли хоть, в принципе давно не брали, пусть будет. Ну и конечно подмена Бензема уже просто необходима. Надеюсь летом клуб кого-то приобретет.
0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.05.2023 в 00:11
Мбаппе хотів би? Але чесно!
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.05.2023 в 23:53
Вітаю всіх вболівальників Барси! Це було не легко і тим приємніше. Добре, що команда вернулась на чемпіонський рівень.Виграти Ла Лігу значно важче, ніж ЛЧ!Надіюсь наступного сезону і ЛЧ виграють!
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
14.05.2023 в 23:56
Поздравляю) Ну ладно уж, уровень Ла Лиги сильно скатился в последние годы, соперник-то, по сути, только один. И 15 автобусов.
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.05.2023 в 23:57
Дякую. Та тут справа не стільки в рівні суперників, як в дистанції, яку потрібно подалати. Значно більше ігор...
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
15.05.2023 в 00:04
15 автобусов и один товарный поезд (Атлетико). А уровень Ла -Лиги - да, сегодня это печаль, когда традиционно сильные клубы то ли в середине таблицы болтаются,(как Севилья), то ли за выживание борются (как Валенсия).
+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
14.05.2023 в 23:59
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