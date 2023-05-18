  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гвардиола поиздевался над Винисиусом после первого гола Манчестер Сити Реалу: Ты играешь?
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола поиздевался над Винисиусом после первого гола Манчестер Сити Реалу: Ты играешь?

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Потом "Реал" пропустил ещё 3

Гвардиола поиздевался над Винисиусом после первого гола Манчестер Сити Реалу: Ты играешь?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пошутил над Винисиусом во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (4:0). После первого забитого гола "горожан" менеджер спросил бразильца: "Ты играешь?".

"Да, теперь мы играем", – ответил Винисиус. Оба улыбнулись отдали друг другу пять.

Напомним, что позже, в начале второго тайма, при счете 2:0, Кевин де Брюйне крикнул Гвардиоле "Заткнись!". Главный тренер также уладил конфликт с капитаном и уже во время замены они крепко обнялись с игроком.

"Сити" сохраняет шансы на победу во всех трех турнирах: Лиги чемпионов, АПЛ и Кубке Англии. Это может быть первый требл от английского клуба со времен Алекса Фергюсона и первый требл со времен Луиса Энрике в "Барселоне".

По теме
yellow-arrow
Алемани передумал уходить из Барселоны, после того как разочаровался в проекте Астон Виллы
yellow-arrow
Реал еще не определился с будущим Лунина
yellow-arrow
Где сейчас игроки чемпионского состава Барселони 2018/19? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Винисиус Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде