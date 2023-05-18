Гвардиола поиздевался над Винисиусом после первого гола Манчестер Сити Реалу: Ты играешь?

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пошутил над Винисиусом во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (4:0). После первого забитого гола "горожан" менеджер спросил бразильца: "Ты играешь?".

"Да, теперь мы играем", – ответил Винисиус. Оба улыбнулись отдали друг другу пять.

Напомним, что позже, в начале второго тайма, при счете 2:0, Кевин де Брюйне крикнул Гвардиоле "Заткнись!". Главный тренер также уладил конфликт с капитаном и уже во время замены они крепко обнялись с игроком.

"Сити" сохраняет шансы на победу во всех трех турнирах: Лиги чемпионов, АПЛ и Кубке Англии. Это может быть первый требл от английского клуба со времен Алекса Фергюсона и первый требл со времен Луиса Энрике в "Барселоне".