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Гвардиола поиздевался над Винисиусом после первого гола Манчестер Сити Реалу: Ты играешь?
Потом "Реал" пропустил ещё 3
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пошутил над Винисиусом во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (4:0). После первого забитого гола "горожан" менеджер спросил бразильца: "Ты играешь?".
"Да, теперь мы играем", – ответил Винисиус. Оба улыбнулись отдали друг другу пять.
Напомним, что позже, в начале второго тайма, при счете 2:0, Кевин де Брюйне крикнул Гвардиоле "Заткнись!". Главный тренер также уладил конфликт с капитаном и уже во время замены они крепко обнялись с игроком.
"Сити" сохраняет шансы на победу во всех трех турнирах: Лиги чемпионов, АПЛ и Кубке Англии. Это может быть первый требл от английского клуба со времен Алекса Фергюсона и первый требл со времен Луиса Энрике в "Барселоне".
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