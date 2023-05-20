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Куртуа тренировался в основной группе Реала, несмотря на слухи о травме
Шансов сыграть у Лунина все меньше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа присутствовал на сегодняшней тренировке команды и занимался в общей группе.
Ранее была информация, что бельгиец травмировал трицепс еще до матча против "Манчестер Сити". Отмечалось, что он может пропустить матч Ла Лиги против "Валенсии".
Пока не известно, готов ли Карло Анчелотти поставить Куртуа в стартовый состав. Повреждение у Тибо было еще во время игры с "Хетафе" на прошлой неделе.
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Источник:Marca
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Комментарии (1)
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Степан Ставицкий (Энергодар)
20.05.2023 в 16:13
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