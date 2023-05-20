Примера. Барселона - Реал Сосьедад 1:2. Чемпионское похмелье

После недели празднований чемпионства "Барселона" оказалась совершенно не готовой к очередному туру - и как следствие проиграла.

Ставка "Реала Сосьедад" на быстрые фланги сработала, плюс отмечаем идеальный матч от Александра Серлота - он сегодня несомненный MVP.

Именно норвежец отобрал мяч у Кунде, протащил его к воротам и выкатил под удар Мерино на 5-й минуте - так счет был открыт.

"Барса" в ответ взорвалась парочкой неплохих прорывов по левому краю, но Дембеле и Кессье пробили плохо из убойных позиций, и это окончательно похоронило шансы хозяев на позитивный результат, ведь "Ла Реал" играл с каждой минутой лучше.

1 - Alexander Sørloth is the first @RealSociedadEN player to score and assist against Barcelona at Camp Nou in @LaLigaEN in the 21st century.



Key. pic.twitter.com/6iXPNpwuox — OptaJose (@OptaJose) May 20, 2023

К концу первого тайма гости создали еще три идеальных голевых шанса, и лишь отсутствие опыта не позволило Шо и Барренечеа (дважды) отправить "Барсу" в нокаут.

Еще раз каталонцам повезло в середине тайма второго, когда Серлот головой чудом не попал в ближний угол после навеса Кубо.

Ну, а затем везение наконец иссякло, и Александр уверенно пробил тер Штегена в контратаке, которую "Барса" останавливала разве что мысленно.

Без Гави, Араухо, Педри и мотивации каталонцы предстали слабым коллективом. Левандовский отыграл один мяч на последней минуте, но настоящее олицетворение их сегодняшнего перфоманса - это непопадание Фати по мячу в нескольких метрах от ворот. Что это было, Ансу?!

2 - Barcelona have conceded two goals today against Real Sociedad, the same as in their first 17 games at Camp Nou this season in @LaLigaEN.



Relax. pic.twitter.com/qLgiqiYS7U — OptaJose (@OptaJose) May 20, 2023

А вот "Ла Реал" хвалим. Для басков это первая победа на "Камп Ноу" в Ла Лиге с 1991 года, только представьте! Ну, и главное, что они восстановили 5 очков преимущества над "Вильярреалом" в таблице, а это означает огромный шаг к ЛЧ в новом сезоне.

35-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 1:2

Голы: Левандовский, 90 - Мерино, 5, Серлот, 72

"Барселона": тер Штеген - Бальде, Кунде (Маркос Алонсо, 46), Кристенсен, Альба - Кессье (Ферран Торрес, 63), Бускетс (Эрик Гарсия, 84), де Йонг - Рафинья (Фати, 63), Левандовский, Дембеле (Торре, 86)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия (Пачеко, 81), Ле Норманн, Рико - Ильярраменди (Горосабель, 58), Субименди - Шо (Кубо, 58), Мерино, Барренечеа (Марин, 73) - Серлот (Карлос Фернандес, 81)

Предупреждения: Левандовский, 53, Бускетс, 72, Маркос Алонсо, 79, де Йонг, 85 - Субельдия, 8, Ильярраменди, 37, Кубо, 79, Карлос Фернандес, 85