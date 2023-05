Примера. Барселона - Реал Сосьедад 1:2. Чемпионское похмелье

После недели празднований чемпионства "Барселона" оказалась совершенно не готовой к очередному туру - и как следствие проиграла.

Ставка "Реала Сосьедад" на быстрые фланги сработала, плюс отмечаем идеальный матч от Александра Серлота - он сегодня несомненный MVP.

Именно норвежец отобрал мяч у Кунде, протащил его к воротам и выкатил под удар Мерино на 5-й минуте - так счет был открыт.

"Барса" в ответ взорвалась парочкой неплохих прорывов по левому краю, но Дембеле и Кессье пробили плохо из убойных позиций, и это окончательно похоронило шансы хозяев на позитивный результат, ведь "Ла Реал" играл с каждой минутой лучше.

1 - Alexander Sørloth is the first @RealSociedadEN player to score and assist against Barcelona at Camp Nou in @LaLigaEN in the 21st century. Key. pic.twitter.com/6iXPNpwuox

К концу первого тайма гости создали еще три идеальных голевых шанса, и лишь отсутствие опыта не позволило Шо и Барренечеа (дважды) отправить "Барсу" в нокаут.

Еще раз каталонцам повезло в середине тайма второго, когда Серлот головой чудом не попал в ближний угол после навеса Кубо.

Ну, а затем везение наконец иссякло, и Александр уверенно пробил тер Штегена в контратаке, которую "Барса" останавливала разве что мысленно.

Без Гави, Араухо, Педри и мотивации каталонцы предстали слабым коллективом. Левандовский отыграл один мяч на последней минуте, но настоящее олицетворение их сегодняшнего перфоманса - это непопадание Фати по мячу в нескольких метрах от ворот. Что это было, Ансу?!

2 - Barcelona have conceded two goals today against Real Sociedad, the same as in their first 17 games at Camp Nou this season in @LaLigaEN.



Relax. pic.twitter.com/qLgiqiYS7U