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Примера. Барселона - Реал Сосьедад 1:2. Чемпионское похмелье

Испания
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(1 голосов)

Победа басков справедлива

Примера. Барселона - Реал Сосьедад 1:2. Чемпионское похмелье

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После недели празднований чемпионства "Барселона" оказалась совершенно не готовой к очередному туру - и как следствие проиграла.

Ставка "Реала Сосьедад" на быстрые фланги сработала, плюс отмечаем идеальный матч от Александра Серлота - он сегодня несомненный MVP.

Именно норвежец отобрал мяч у Кунде, протащил его к воротам и выкатил под удар Мерино на 5-й минуте - так счет был открыт.

"Барса" в ответ взорвалась парочкой неплохих прорывов по левому краю, но Дембеле и Кессье пробили плохо из убойных позиций, и это окончательно похоронило шансы хозяев на позитивный результат, ведь "Ла Реал" играл с каждой минутой лучше.

К концу первого тайма гости создали еще три идеальных голевых шанса, и лишь отсутствие опыта не позволило Шо и Барренечеа (дважды) отправить "Барсу" в нокаут.

Еще раз каталонцам повезло в середине тайма второго, когда Серлот головой чудом не попал в ближний угол после навеса Кубо.

Ну, а затем везение наконец иссякло, и Александр уверенно пробил тер Штегена в контратаке, которую "Барса" останавливала разве что мысленно.

Без Гави, Араухо, Педри и мотивации каталонцы предстали слабым коллективом. Левандовский отыграл один мяч на последней минуте, но настоящее олицетворение их сегодняшнего перфоманса - это непопадание Фати по мячу в нескольких метрах от ворот. Что это было, Ансу?!

А вот "Ла Реал" хвалим. Для басков это первая победа на "Камп Ноу" в Ла Лиге с 1991 года, только представьте! Ну, и главное, что они восстановили 5 очков преимущества над "Вильярреалом" в таблице, а это означает огромный шаг к ЛЧ в новом сезоне.

35-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 1:2

Голы: Левандовский, 90 - Мерино, 5, Серлот, 72

"Барселона": тер Штеген - Бальде, Кунде (Маркос Алонсо, 46), Кристенсен, Альба - Кессье (Ферран Торрес, 63), Бускетс (Эрик Гарсия, 84), де Йонг - Рафинья (Фати, 63), Левандовский, Дембеле (Торре, 86)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия (Пачеко, 81), Ле Норманн, Рико - Ильярраменди (Горосабель, 58), Субименди - Шо (Кубо, 58), Мерино, Барренечеа (Марин, 73) - Серлот (Карлос Фернандес, 81)

Предупреждения: Левандовский, 53, Бускетс, 72, Маркос Алонсо, 79, де Йонг, 85 - Субельдия, 8, Ильярраменди, 37, Кубо, 79, Карлос Фернандес, 85

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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Комментарии (9)
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Spokoyno (Київ)
21.05.2023 в 00:24
Переміг той хто більше жадав Або важко грати у футбол з бокалом в руці Хоч обидва голи пропустили після "суперечливих ситуацій"... Перший коли Кунде підтвердив правило "Технічний захисник - тренерське горе!" Там важко зрозуміти то був щільний, утім дозволений, контакт чи "трошки в ногу, трошки в м'яч" А от у де Йонга забрали м'яч після подвійного фолу! І люди в буді повинні були це показати Ройясу. Серхіо та Френкі отримали картки за намагання достукатися до його совісті. Але дісталися лише до карток. P.S. Тренерський штаб господарів мабуть поляну накривав, а не налаштовував гравців на важку гру. Тому свято було зіпсовано...
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+1
0
Перевзутий
21.05.2023 в 00:09
Фати и Торрес на выход. А так все норм. Барселона чемпион!!!
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 00:11
Я бы и Кунде на выход. Роберто и то надёжнее играет.
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+1
-1
Перевзутий
21.05.2023 в 00:14
В центр его не ставить, пусть на фланге играет. Центр - Араухо, Кристенсен - железобетон!
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-1
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 00:21
Да он и на фланге косячит. Хави брал его под свою тикитаку, но выходит пока тики кака. Кунде - это деньги на ветер. Но Хави это не признает никогда. И это чудо в блёстках будет привозить голы и дальше...
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 00:09
Видно с похмелюги играли. Та пихуй. Кто больше хотел, тот и выиграл. Лева гол забил и нормально. А вот за Тер Штегена обидно. Кунде шлак ещё тот.
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+1
-1
Перевзутий
21.05.2023 в 00:14
Обидно, но Марк все равно лучший!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.05.2023 в 00:15
марк всё равно твен!
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.05.2023 в 00:00
- Пох! - Мiля. (агтёмка, есишо)
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+1
0

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