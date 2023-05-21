Валенсия - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После победы "Атлетико" сегодня "Реал" спустился в турнирной таблице на третью строчку. Неприятно, но не критично для клуба, которому главное побеждать во всех турнирах. По чемпионству в Испании уже все решено, потерять место в зоне Лиги чемпионов тоже невозможно. У "Валенсии" история другая: борьба за выживание для "летучих мышей" продолжается: пока преимущество над зоной вылета всего в два балла.

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Чемпионат Испании 35-й тур

21 мая. Начало в 19:30

"Валенсия" - "Реал"

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