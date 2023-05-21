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Валенсия - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После победы "Атлетико" сегодня "Реал" спустился в турнирной таблице на третью строчку. Неприятно, но не критично для клуба, которому главное побеждать во всех турнирах. По чемпионству в Испании уже все решено, потерять место в зоне Лиги чемпионов тоже невозможно. У "Валенсии" история другая: борьба за выживание для "летучих мышей" продолжается: пока преимущество над зоной вылета всего в два балла.
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Чемпионат Испании 35-й тур
21 мая. Начало в 19:30
"Валенсия" - "Реал"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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