Примера. Валенсия - Реал Мадрид 1:0. Сенсация на поле, скандал на трибунах

"Валенсия" добыла важнейшую победу и на 95% гарантировала себе место в элите на следующий сезон.

В целом результат по игре. "Летучие мыши" воспользовались тем, что "Сливочные" выпустили неосновной состав и вообще выглядели измотанными после 0:4 в Манчестере посреди недели.

Старт матча не выиграл никто, хотя прострел Гайя на 1-й минуте и имел шансы завершиться голом.

Ближе к середине тайма "Валенсия" таки вырвала игровое преимущество благодаря активным флангам - и Гайя, и Клюйверт, и Диего Лопес провели отличный матч. Именно последние двое и придумали гол - Джастин прострелил, а юный талант "Лос Чес" его замкнул.

3 - Real Madrid had three shots in the first 45 minutes against Valencia - Only against Barcelona at Camp Nou (2) they attempted fewer shots in a first half of a LaLiga game this season (three also against Osasuna). Exhausted. pic.twitter.com/mmogqrK4rN — OptaJose (@OptaJose) May 21, 2023

"Реал" в ответ выжал из себя удар Винисиуса выше ворот, но "Валенсия" опять была острее - двойной шанс Герры Тибо Куртуа отразил с трудом.

Дальше начало второй половины - и опять хозяева поддавливают. Был и голевой момент - на сей раз, Куртуа не сумел пробить с левой уже Лопес.

Только после выхода ветеранов Модрича и Крооса "Реал" начал хоть немного отвечать своему названию. Пусть не моменты, но появилось давление, нормальный контроль мяча на чужой половине; внятные, не спорадические действия. И - неожиданно! - все это прервал грязный прием трибун.

Сперва они выбросили второй мяч на поле во время прорыва Винисиуса, а затем забросали бразильца мусором и несколько минут оскорбляли. Бразилец так занервничал, что успокаивали его партнеры, судья и даже Анчелотти - и на это ушло минут 7-8.

No es Vinicius, es La Liga, son los medios. pic.twitter.com/2p0DCCtgPe — Francis_Kepe (@francis_kepe1) May 21, 2023

"Валенсии", однако, этот момент пошел на пользу. Она передохнула и не без потасовки, но все-таки довела игру до победы.

После успеха у "Реала" 71 очко - это 3-е место в Ла Лиге. У "Валенсии" - 40 баллов, 13-я позиция - и это хорошо. Но за сегодняшнее "Месталью" могут дисквалифицировать - и это плохо.

35-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Диего Лопес, 33

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Лато, 68), Джемерт, Озкачар, Гайя (Муса, 90+1) - Герра, Нико Гонсалес - Диего Лопес (Самуэл Лино, 58), Алмейда, Клюйверт (Дуро, 90+1) - Кавани (Фулькье, 58)

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди (Карвахаль, 86) - Себальос (Кроос, 64), Чуамени (Вальверде, 86), Камавинга (Родриго, 46) - Асенсио (Модрич, 64), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Клюйверт, 57, Джемерт, 70, Муса, 90+3, Мамардашвили, 90+4 - Родриго, 86

Удаление: Винисиус, 90+6