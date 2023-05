Примера. Валенсия - Реал Мадрид 1:0. Сенсация на поле, скандал на трибунах

"Валенсия" добыла важнейшую победу и на 95% гарантировала себе место в элите на следующий сезон.

В целом результат по игре. "Летучие мыши" воспользовались тем, что "Сливочные" выпустили неосновной состав и вообще выглядели измотанными после 0:4 в Манчестере посреди недели.

Старт матча не выиграл никто, хотя прострел Гайя на 1-й минуте и имел шансы завершиться голом.

Ближе к середине тайма "Валенсия" таки вырвала игровое преимущество благодаря активным флангам - и Гайя, и Клюйверт, и Диего Лопес провели отличный матч. Именно последние двое и придумали гол - Джастин прострелил, а юный талант "Лос Чес" его замкнул.

3 - Real Madrid had three shots in the first 45 minutes against Valencia - Only against Barcelona at Camp Nou (2) they attempted fewer shots in a first half of a LaLiga game this season (three also against Osasuna). Exhausted. pic.twitter.com/mmogqrK4rN