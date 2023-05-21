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Примера. Валенсия - Реал Мадрид 1:0. Сенсация на поле, скандал на трибунах

Испания
(1 голосов)

Не самая красивая победа "Летучих мышей"

Примера. Валенсия - Реал Мадрид 1:0. Сенсация на поле, скандал на трибунах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" добыла важнейшую победу и на 95% гарантировала себе место в элите на следующий сезон.

В целом результат по игре. "Летучие мыши" воспользовались тем, что "Сливочные" выпустили неосновной состав и вообще выглядели измотанными после 0:4 в Манчестере посреди недели.

Старт матча не выиграл никто, хотя прострел Гайя на 1-й минуте и имел шансы завершиться голом.

Ближе к середине тайма "Валенсия" таки вырвала игровое преимущество благодаря активным флангам - и Гайя, и Клюйверт, и Диего Лопес провели отличный матч. Именно последние двое и придумали гол - Джастин прострелил, а юный талант "Лос Чес" его замкнул.

"Реал" в ответ выжал из себя удар Винисиуса выше ворот, но "Валенсия" опять была острее - двойной шанс Герры Тибо Куртуа отразил с трудом.

Дальше начало второй половины - и опять хозяева поддавливают. Был и голевой момент - на сей раз, Куртуа не сумел пробить с левой уже Лопес.

Только после выхода ветеранов Модрича и Крооса "Реал" начал хоть немного отвечать своему названию. Пусть не моменты, но появилось давление, нормальный контроль мяча на чужой половине; внятные, не спорадические действия. И - неожиданно! - все это прервал грязный прием трибун.

Сперва они выбросили второй мяч на поле во время прорыва Винисиуса, а затем забросали бразильца мусором и несколько минут оскорбляли. Бразилец так занервничал, что успокаивали его партнеры, судья и даже Анчелотти - и на это ушло минут 7-8.

"Валенсии", однако, этот момент пошел на пользу. Она передохнула и не без потасовки, но все-таки довела игру до победы.

После успеха у "Реала" 71 очко - это 3-е место в Ла Лиге. У "Валенсии" - 40 баллов, 13-я позиция - и это хорошо. Но за сегодняшнее "Месталью" могут дисквалифицировать - и это плохо.

35-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Диего Лопес, 33

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Лато, 68), Джемерт, Озкачар, Гайя (Муса, 90+1) - Герра, Нико Гонсалес - Диего Лопес (Самуэл Лино, 58), Алмейда, Клюйверт (Дуро, 90+1) - Кавани (Фулькье, 58)

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди (Карвахаль, 86) - Себальос (Кроос, 64), Чуамени (Вальверде, 86), Камавинга (Родриго, 46) - Асенсио (Модрич, 64), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Клюйверт, 57, Джемерт, 70, Муса, 90+3, Мамардашвили, 90+4 - Родриго, 86

Удаление: Винисиус, 90+6

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В статье: Реал (Мадрид) Валенсия
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Комментарии (17)
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metall5291 (Kharkiv)
21.05.2023 в 22:20
Сгорела хата, гори и сарай. Строго говоря , Валенсию следовало бы наказать за такое поведение болельщиков. Я не говорю о минус 3 очка. Но оштрафовать можно.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 22:02
Шо, мадри@асы, после 0-4 от Сити проигрыш Валенсии это всего лишь милый пустячок, шо даже и обговаривать не стоит, да?
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 21:54
Алекс, з н п
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 21:50
Атлетико на чистом СЛИВОЧНОМ месте!
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
21.05.2023 в 21:49
Іноді не достатньо бути суперталантливым Є щось у цього футболіста, що "провокує" опонентів на не дуже гарні вчинки... Іноді навіть дуже не гарні. Погано, якщо він не "заспокоїться" і не почне реалізувати те що дала матінка природа!
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 21:57
Судя по всему у Виньки, шо-то с головой не в порядке. Я серьёзно.
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 21:48
Мадри@аси, ви де? Кьорлінг дивитесь?
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0
0
Justise (Львів)
21.05.2023 в 21:59
Баскетбол...де Реал Мадрид щойно виграв Єролігу...
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 22:04
Та ты шооо??? Поздравляю!
0
0
Justise (Львів)
21.05.2023 в 22:09
Та не варто...мені якось всеодно...так просто написав для срачу
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 22:20
Нет мадри@асов, нету срача. Увы.
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Romantíco777 (Alicante)
21.05.2023 в 22:20
Где в пятницу в 1/2 вздернули баскетольную барсу!!!Приятно вдвойне)))
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 22:25
Та пихуй. Мы на футбольном сайте. Вы ещё там в гандболе поройтесь, в волейболе, в бадминтоне, в шашках...
0
0
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 21:45
Мамардашвили. Мамма мия! Шо вытворял этот грузин... Вай, маладэц!
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 21:42
Не всегда оказывается хорошо быть сатанистом. Особенно в католической Испании.
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 21:39
Наконец-то Виньке дали красную. Заслужил чертяка.
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
21.05.2023 в 21:38
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0
-1

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